40-Tonner in Baustelle umgekippt - A3 nach Lkw-Unfall gesperrt

In den frühen Morgenstunden ist ein 40-Tonner am Samstag aus bisher noch ungeklärter Ursache im Baustellenbereich bei Wiesentheid ins Schlingern gekommen und umgekippt. Aktuell blockiert der Sattelschlepper die komplette Fahrbahn zwischen Wiesentheid und Geiselwind (Lkr. Kitzingen).

A3 gesperrt: Bergungsarbeiten bis Nachmittag

Durch den Unfall wurde die Baustellenabgrenzung verschoben, dadurch ist in Richtung Würzburg auch die linke Spur blockiert. Der Lastwagen hat Stückgut geladen, das nun auf einen Ersatz-Lkw verfrachtet werden muss. Dann wird der Lastwagen mit einem Spezialkran aufgerichtet. Zur Bergung muss auch die Gegenrichtung (A3 in Richtung Würzburg) gesperrt werden. Die Polizei in Würzburg rechnet damit, dass die Bergungsarbeiten bis zum Nachmittag dauern werden. Es gibt eine Umleitung über die U7.