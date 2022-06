40 Meter hoher Kalkofen in Regensburg erfolgreich gesprengt

Die Sprengung eines 40 Meter hohen Kalkofens im Regensburger Stadtteil Schwabelweis ist erfolgreich gewesen. Es kam zu keinen Zwischenfällen, teilte die Polizei mit. Der Turm hatte seit Jahren ausgedient und musste gesprengt werden, da er auf dem Gelände des Walhalla-Kalkwerks zu einem Sicherheitsrisiko geworden war.

Polizei und Werksleitung zufrieden

Wie die Oberpfälzer Polizei-Einsatzzentrale dem BR am Abend mitteilte, lief die Sprengung unproblematisch ab. "Alles verlief störungsfrei und auch die Straßensperrungen konnten – wie geplant – um 19.15 Uhr wieder aufgehoben werden", so ein Polizeisprecher. Rund um das Gelände waren in einem Radius von etwa 200 Metern Straßen aus Sicherheitsgründen kurzzeitig gesperrt worden.

Auch die stellvertretende Leiterin des Kalkwerks freute sich über die gelungene Sprengung: "Es ist super gelaufen. Wir sind zufrieden, weil alles wie geplant über die Bühne ging."

Turm kippte ohne Probleme um

Gegen 19 Uhr waren drei Sprengladungen am Fundament gezündet worden, woraufhin der Turm wegkippte. Mehrere Dutzend Schaulustige sahen sich das Spektakel an, dem "ein Riesenwums" vorausging, so ein Augenzeuge. Übrig blieb nur eine Staubwolke und viel Schutt.