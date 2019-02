40 Menschen nach Kellerbrand in Memmelsdorf obdachlos

Nach dem Feuer in einem Hochhaus in Memmelsdorf bei Bamberg werden dringend 32 günstige Mietwohnungen in der Nähe gesucht, sagte Bürgermeister Gerd Schneider (SPD) dem Bayerischen Rundfunk. Die betroffenen Bewohner hätten eher wenig Geld, nur manche verfügten über ein Auto. Aktuell dürfen sie nur in Begleitung der Polizei kurz in ihre verrauchten Wohnungen, um das Nötigste zu holen.

Hochhaus noch Monate unbewohnbar

Bürgermeister Schneider schätzt, dass es noch Monate dauern wird, bis die Menschen zurück in ihre Wohnungen können. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache dauern an. Insgesamt haben 78 Menschen ihre Wohnung durch den Brand verloren und kommen derzeit notdürftig bei Freunden, Bekannten oder in Ferienwohnungen unter. Die Gemeinde Memmelsdorf hat inzwischen ein Spendenkonto eingerichtet. Stichwort: "Brandhilfe Lichteneiche" bei der VR Bank Bamberg. IBAN DE78 7706 0100 0005 7202 06.

Angst vor Feuerteufel

Bereits einen Tag nach dem Hochhausbrand waren im Ortsteil Lichteneiche zwei weitere Feuer ausgebrochen. Zunächst brannten mehrere Papiercontainer vor einem Hochhaus. Gleichzeitig wurde ein Brand im Trockenraum eines benachbarten Anwesens gemeldet. Bereits Wochen zuvor hatten in dem Ortsteil bereits Mülleimer gebrannt. Bürgermeister Schneider vermutet Brandstiftung.