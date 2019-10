40 Jahre Rundschau: Fernsehnachrichten aus und für Bayern

Im Sommer 1979 reformiert der Bayerische Rundfunk sein Drittes Fernsehprogramm, es soll bayerischer werden, anders als das Erste und Zweite. Felix Heidenberger erhält den Auftrag zusammen mit seinem Team eine eigene Nachrichtensendung zu entwerfen, die sich klar von der Tagesschau in Hamburg unterscheidet. Die Sendung "soll den Zuschauer erkennen lassen, daß er ein anderes Programm – sein Programm – eingeschaltet hat", schreibt Felix Heidenberger in seiner Biografie. Nach nur vier Monaten steht das Konzept für die Rundschau, am 1. Oktober 1979 feiert sie Premiere.

Die erste Rundschau-Sendung

Auf dem Fernsehbildschirm eine große eine Uhr, dazu ein tickender Countdown, der Zeiger springt auf 18.50 Uhr und Moderatorin Evi Sauer erscheint im Bild: "Guten Abend, verehrte Zuschauer! Hier zunächst die Schlagzeilen der Rundschau." Grafiken aus aktuellen Fotos, Karten und Zeichnungen bilden den Auftakt jeder Sendung. Die Bauchbinden sind am Schriftcomputer geschrieben, ausgedruckt und aufgeklebt, genau wie die Hintersetzer. Vor der Sendung wurden die Fotos zu den Beiträgen mit einem besonderen Kleber auf Pappe gebügelt. Das Redaktionsbügeleisen bleibt bis Ende der 80er Teil des Inventars, als Back up, falls die Technik versagt.

Bis heute Vorreiter mit eigener Nachrichtensendung

Der Bayerische Rundfunk geht mit seiner eigenen Nachrichtensendung seinen eigenen Weg. Alle anderen Landesrundfunkanstalten übernehmen die Tagesschau. Einmal schafft es die Rundschau sogar in die ARD: Als am 25. Juli 1988 die Techniker des NDR streiken, übernimmt der BR und sendet aus München Nachrichten aus Deutschland und der Welt. Es wäre den Zuschauern vielleicht nicht aufgefallen, wenn Nachrichtensprecher Michael Winter es nicht angekündigt hätte. "Guten Tag, meine Damen und Herren, die Tagesschau heute wegen höherer Gewalt aus München", moderiert Michael Winter. Die Formulierung verunsichert einige Zuschauer so sehr, dass sie im Ersten anrufen und fragen, ob die Hamburger Redaktion von den Russen annektiert worden sei.

Drei Rundschau-Ausgaben

Dreimal am Tag zeigt das Bayerische Fernsehen eine Rundschau, die Erstausgabe um 18.50 Uhr, die Hauptausgabe um 20.45 Uhr und die Spätausgabe ab circa 23.00 Uhr bis Sendeschluss. Stehsätze, also Beiträge, die nicht an ein bestimmtes Ausstrahlungsdatum gebunden sind, gibt es nicht. Alles, was an einem Tag produziert wird, wird in der Nacht "weggesendet". Die Rundschau Nacht ist damit bis zu einer halben Stunde lang und endet ab und zu mit selbst verfassten Gedichten. Ein Moderator soll regelmäßig Gedichte vorgetragen haben, die Redaktion wusste von nichts. Beweise gibt es nicht, die Sendungen von damals sind nicht archiviert.

Berühmte Rundschau-Moderatoren

Unter den Rundschau-Moderatoren sind viele bekannte Namen. Waldemar Hartmann, Petra Schürmann und Sigmund Gottlieb moderieren die Rundschau in den 80er Jahren. Auch der junge Günther Jauch macht seine ersten Erfahrungen vor der Kamera in der Spätausgabe der Rundschau. Er soll auf einige so jung gewirkt haben, dass sich Zuschauer Sorgen um den Jugendschutz machten. Seit den 90ern sind Stefan Scheider und Ursula Heller, mit einer Pause von einigen Jahren, die Anchor der Rundschau-Hauptausgabe um 18.30 Uhr. Zusammen mit Petra Schwarzenberg als Springerin moderieren sie seit August 2017 in einer Greenbox, einem neuen Studio in HD mit virtueller Technik, Automation, Kamera-Robotern und einem neuen Echtzeit-Grafiksystem. Till Nassif ergänzt ab Oktober das Moderatoren-Team der Hauptausgabe.

Mehr Bayern, mehr Region

Das Design der Rundschau, die Moderatoren, die Sendezeiten haben sich immer wieder verändert. Die Grundidee ist gleichgeblieben: Nachrichten aus der Region, Deutschland und der Welt. Seitdem der BR vergangenes Jahr sein Korrespondentennetz in Bayern ausgebaut hat, kommen noch mehr Themen aus den Regionen in die Abendnachrichten, vor allem im regionalen Nachrichtenblock innerhalb der Hauptausgabe um 18.30 Uhr. Das Profil der Rundschau-Sendungen mit der Vorausgabe um 16.00 Uhr, dem Rundschau-Magazin um 21.45 Uhr und der Rundschau-Nacht um 23.30 Uhr live im Internet, ist damit in den vergangenen Jahren noch bayerischer geworden.

Mehr Digitales

Außerdem ist die Rundschau immer digitaler geworden. Wer die linearen Rundschau-Ausgaben im BR Fernsehen verpasst, kann die gesamten Sendungen sowie einzelne Beiträge in der BR-Mediathek nachschauen. Auf BR24 werden die Fernsehbeiträge mit Artikeln und Hörfunkbeiträgen ergänzt. Seit Ende September verstärken Rundschau-Beiträge den BR24-Youtube-Channel mit Nachrichtenvideos. Mit den zusätzlichen Nachrichtenangeboten, der 100 Sekunden Rundschau, Fahrgast-TV und Infoscreen, bietet die Rundschau zu jeder Zeit an 365 Tagen im Jahr auch unterwegs die neuesten Meldungen aus Bayern.