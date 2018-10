40 Jahre Piusbrüder in Zaitzkofen

Heute vor 40 Jahren ist in Zaitzkofen im Kreis Regensburg ein Priesterseminar der umstrittenen, ultrakonservativen Pius-Bruderschaft gegründet worden. Die katholischen Traditionalisten lehnen zentrale Teile des Zweiten Vatikanischen Konzils ab - deshalb gibt es immer wieder Konflikte zwischen der Bruderschaft und der Amtskirche.

Skandal um Holocaust-Leugner Williamson

2008 sorgte der damalige Pius-Bischof und Holocaust-Leugner Richard Williamson in Zaitzkofen für einen Eklat mit internationaler Reichweite: Am Rande einer Priesterweihe gab er ein TV-Interview, in dem er die Existenz von Gaskammern und den millionenfachen Mord an Juden durch die Nationalsozialisten bestritt. Später wurde Williamson deshalb wegen Volksverhetzung verurteilt.

"Diese Priester sind suspendiert"

In den vergangenen vier Jahrzehnten sind mehr als 130 Männer in Zaitzkofen zu Priestern geweiht worden – stets begleitet von einem förmlichen Protest der Diözese Regensburg. „Diese Priester sind suspendiert und dürfen keine kirchlichen Ämter ausüben“, stellte der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer anlässlich der Priesterweihe in Zaitzkofen im letzten Jahr klar.

Die Pius-Brüder lehnen wesentliche Beschlüsse des Zweiten Vatikanischen Konzils ab, etwa zur Ökumene und zur Religionsfreiheit. Die Heilige Messe feiern sie auf Lateinisch und mit dem Rücken zum Volk.

Heute leben im Schloss von Zaitzkofen nach Angaben der Bruderschaft rund 30 Seminaristen, die sich hier auf ihre Weihe vorbereiten.