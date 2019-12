40 Jahre Nato-Doppelbeschluss - Das "Sondermunitionslager" Hemau

Vor 40 Jahren wurde der NATO-Doppelbeschluss gefasst. Dieser sah die Stationierung moderner Raketensysteme für atomare Sprengköpfe in Europa vor – als Antwort auf die Aufrüstung in der Sowjetunion. In der Folge kam es zu den Ostermärschen, aus dem eine breite Friedensbewegung entstand, welche die atomare Aufrüstung ablehnte. Dabei gab es in Deutschland bereits eine große Zahl an Atomsprengköpfen. Die wurden geheim gelagert, in sogenannten Sondermunitionslagern. Eines davon war in Hemau im Landkreis Regensburg.

Josef Eder war in den Siebziger Jahren Zeitsoldat beim 42 Raketenartilleriebataillon in Hemau, drei Kilometer entfernt von dem Sondermunitionslager die Amerikaner. Er hat die Atomsprengköpfe mit eigenen Augen gesehen.

US Soldat: Da ist was da

Die Soldaten beider Armeen kannten und schätzten sich, sagt Eder.

"Wenn man dann bei Feierstunden beisammen war, dann war der Amerikaner nach der vierten Halben sehr geschwätzig. Die haben erzählt: Da ist was da. Und sie müssen die Bewachen." Josef Eder, ehemaliger Soldat

Was mit einem Gerücht anfing, wurde schnell Realität. Nach einer strengen Sicherheitsüberprüfung, bei der Eder unter anderem gefragt wurde, ob er mal in die damalige DDR gereist ist, durfte er als einer der wenigen mit auf das streng abgeschirmte Gelände; in einen sogenannten "Shelter", einem Bunker, wo die an sich unscheinbaren Sprengkörper gelagert waren.

"Die haben uns erklärt, dass sind A-Sprengkörper, die haben es teilweise ein bisschen umschrieben. Wir haben aber ganz genau gewusst, was los ist, weil die Kennzeichen, die hast du wissen müssen. Es waren halt so kleine Vierecke darauf, an bestimmten Stellen. Da hat man dann schon gewusst. Oha! Da ist was da. Und dann hat es so bestimmte Tests gegeben. NSI. Nuclear Safety Inspection, hat es glaub ich geheißen. Ob wir überhaupt in der Lage wären, mit diesem System atomare Sprengköpfe zu verschießen." Josef Eder, ehemaliger Soldat

‚Honest John‘, heißt das Raketenabschusssystem der Bundeswehr, die auch auf die atomaren Sprengköpfe im Ernstfall hätte zugreifen können. Nukleare Teilhabe nannte man das. Die Kontrolle über die Massenvernichtungswaffen aber blieb in den Händen der US-Armee.