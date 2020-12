40 Jahre nach antisemitischen Morden: Kränze für die Opfer

Es ist eine Kranzniederlegung in aller Stille: Nur der Bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) und der Erlanger Oberbürgermeister Florina Janik (SPD) stehen vor dem Grab von Frieda Poeschke. Sie wurde mit ihrem Lebensgefährden, dem Rabbiner Shlomo Lewin, vor genau 40 Jahren in ihrem Erlanger Haus erschossen.

Herrmann: "Mordanschlag wurde falsch eingeschätzt"

Es ist der erste gezielte antisemitische Mord in der Geschichte der Bundesrepublik. Als Täter wird 1984 Uwe Behrendt verurteilt – ein fanatischer Anhänger der 1980 verbotenen paramilitärischen Wehrsportgruppe Hoffmann. Für den Bayerischen Innenminister wurde der Mordanschlag von Anfang an nicht richtig eingeschätzt.

"Die Bundesrepublik Deutschland war Ende der 70er Jahre natürlich ganz fixiert auf die RAF, auf den linksextremistischen Terror – die Gefahr rechtsextremistischen Terrors ist damals ganz eindeutig unterschätzt worden." Joachin Herrmann (CSU), Bayerischer Innenminister

So habe es zuvor bereits den Anschlag auf das Münchner Oktoberfest gegeben, dessen rechtsextremistischer Hintergrund lange Zeit im Hintergrund geblieben sei, so Herrmann weiter.

Falsche Annahme nach einem Einzeltäter?

Joachim Herrmann, der viele Jahre in der Nachbarschaft des ermordeten Paares in Erlangen lebte, aber auch den langjährigen Publizisten Ulrich Chaussy, lassen dieses feige Verbrechen bis heute nicht los. Chaussy hat jetzt in seinem neuesten Buch "Das Oktoberfestattentat und die Doppelmorde von Erlangen" weitere Spuren entdeckt – alles führt in die rechtsextreme Szene.

Auch der Herrmann glaubt, dass es sich nicht um einen rechtsextremistischen Einzeltäter handelt, selbst wenn es keinen zwingenden Nachweis gegeben hatte, dass Hoffmann selbst der Auftraggeber der Morde gewesen sei. Bis heute konnten die engen Verbindungen des Mörders zur Wehrsportgruppe Hoffmann nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Ermordeter prangerte Wehrsportgruppe öffentlich an

Shlomo Lewin hatte ihre Gefährlichkeit erkannt und prangerte sie öffentlich mehrmals an. Denn gerade in Franken waren die Leute der Wehrsportgruppe aktiv und wurden militärisch trainiert .

Vor 40 Jahren begann dieses traurige Kapitel rechtsextremer Anschläge und es dauert bis heute. Herrmann sieht mit Sorge, dass gerade in letzter Zeit vermehrt Anschläge von Rechtsextremen erfolgten. Für Herrmann müsse zum Schutz jüdischer Mitbürger mehr getan werden, die Gefahr sei groß.

"Wir dürfen nicht wegsehen. Wir müssen uns gegen jede Form des Antisemitismus äußern." Joachin Herrmann (CSU), Bayerischer Innenminister

Und darum ist für den Innenminister die heutige Kranzniederlegung so wichtig – sie mahnt, jene Menschen nicht zu vergessen, die sich gegen den rechten Terror stellten; Menschen, wie Shlomo Lewin und seine Lebensgefährtin Frieda Poeschke.