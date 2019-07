40 Jahre Kaltenberger Ritterturnier

Gaukler, Hexen und Feuershows

In den Gassen treiben sich heute Tamino der Gaukler, die Hexe Walpurga oder der Feuerkünstler Hypnotica herum. Im Wald, auf dem Marktplatz oder im Schlosshof - auf fünf Live-Bühnen treten bekannte Mittelalter-Bands auf, so wie gleich am ersten Wochenende die "Rolling Stones des Mittelalters": Corvus Corax.

An zahlreichen Ständen der Marketender gibt es Handwerkskunst von anno dazumal: von der "Haarflechterey" bis zum Kerzenzieher. Dazwischen begegnen den Besuchern magische Fabelwesen oder auf den Marktstraßen Walking Acts.