40 Helfer aus der Oberpfalz nach Zugunglück im Einsatz

Unter den Verletzten bei dem Zugunglück in Tschechien sind mindestens zehn Deutsche. Sie alle wurden bis Mittwochmittag in verschiedene Krankenhäuser in der Oberpfalz eingeliefert, wie Tobias Muhr, der Leiter des BRK-Katastrophenschutzes im Landkreis Cham auf BR-Anfrage berichtete. Das BRK Cham war am Unglücksort mit 15 Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften im Einsatz. Diese hätten sich primär um Verletzte aus Deutschland gekümmert.

Notfallzentrale im Kulturhaus

Die BRK-Helfer aus dem Landkreis Cham versorgten die Verletzten in einem örtlichen Kulturhaus und machten sie dort zum Abtransport fertig. Die Oberpfälzer Retter hatten eine eigene Dolmetscherin zum Einsatz mitgebracht, um trotz der Sprachbarriere zügig helfen zu können. Die Zusammenarbeit mit den tschechischen Rettungskräften habe vorbildlich funktioniert, sagte BRK-Einsatzleiter Muhr. Gegen Mittag waren nach seinen Angaben alle Verletzten versorgt und abtransportiert.

Zehn Deutsche verletzt

Insgesamt waren unter den deutschen Unfallopfern neun mittelschwer verletzte Personen und eine leichtverletzte Person, berichtete Muhr weiter. Sie seien in Krankenhäuser in den Landkreisen Cham und Schwandorf sowie in Regensburg eingeliefert worden.

Am Morgen war nahe der Ortschaft Milavče bei Domažlice ein Personenzug aus Regensburg in Richtung Prag mit einem tschechischen Nahverkehrszug zusammengestoßen. Dabei kamen drei Menschen ums Leben.

Hotline bei Oberpfälzer Polizei

Unterdessen hat die Polizei Oberpfalz eine Hotline eingerichtet. Hier können Angehörige im Zusammenhang mit dem Unglück als vermisst gemeldet beziehungsweise Auskünfte angefordert werden. Die polizeiliche Hotline für Angehörige ist ab sofort unter der Telefonnummer 0961/401-5500 erreichbar.

Die Länderbahn in Deutschland hat ebenfalls eine Hotline für Fahrgast- und Angehörigenfragen eingerichtet. Diese ist unter der Telefonnummer 0341/9135 4040 erreichbar.