40.000 Euro für Sanierung des Fischhauses Weißenstadt

Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz stellt 40.000 Euro für die Dachinstandsetzung des Markgräflichen Fischhauses in Weißenstadt zur Verfügung. Das im 18. Jahrhundert errichtete Gebäude gehört zu den über 420 Objekten, die die private Deutsche Stiftung Denkmalschutz Dank Spenden, Erträgen ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Glücks-Spirale allein in Bayern fördern konnte, so teilt es die Stiftung mit.

Markgrafentum in Weißenstadt

Zur Historie des Hauses: Es wurde zwischen 1751 und 1785 in der Eger-Aue südlich der Weißenstädter Altstadt gebaut. Es gehörte zum Markgrafentum Brandenburg-Bayreuth. Ab 1800 wurde das Haupthaus als Königliches bayerisches Forstdienstgebäude genutzt und 1903 zur Fabrikantenvilla umgebaut. 1905 wurde eine Parkanlage angelegt. Der zweigeschossige barocke Walmdachbau mit zwei Balkonvorbauten und dem rückwärtigen Treppenhaus besticht durch seine repräsentativen Fassaden, so heißt es in der Mitteilung weiter. Während das Erdgeschoss den schlichten Amtsräumen der Winterhaltung diente, kam das mit Rahmenstuckdecken ausgestattete Obergeschoss den gehobenen Wohnansprüchen der Amtsdiener entgegen, so heißt es weiter.

Gebäude steht seit 1996 leer

Das Gebäude stand seit 1996 leer. Vor fünf Jahren wurde es von einer Eigentümergemeinschaft gekauft. Das Haus soll in den nächsten zwei Jahren komplett saniert werden. Die Sanierung soll zeitnah beginnen.