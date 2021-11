4-Tage-Woche: Ist das realistisch? Das sagt ein Experte

Bisher sind es nur einzelne Firmen in Bayern, die eine 4-Tage-Woche eingeführt haben. Die IG Metall in Bayern sieht dieses Modell aber positiv. Es biete bei steigender Produktivität durch die Digitalisierung eine gute Möglichkeit, die vorhandene Arbeit gerecht zu verteilen, sagt Johann Horn, Bezirksleiter der IG Metall in Bayern, BR24.

Auch Enzo Weber sieht in der 4-Tage-Woche Vorteile. Weber ist Leiter des Forschungsbereichs Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen am Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Im #DaGehtWas-Interview auf BR24 berichtet er von Leistungssteigerungen.

Allerdings müsse man genau hinschauen, was mit höherer Leistung eigentlich gemeint sei: "Allgemein können wir leider nicht sagen, dass einer Reduktion von einer normalen 39-Stunden-Woche schon eine so starke Entlastung schaffen würde, dass man dadurch viel produktiver wird."

Ist das möglich: 4-Tage-Woche bei gleichem Gehalt?

Eine Frage, die sich mit Einführung der 4-Tage-Woche stellt, ist die des Geldes. Bekommt ein Arbeitnehmer bei einer verkürzten Arbeitswoche denselben Lohn wie zu Zeiten der Fünf-Tage-Woche? Der Wirtschaftswissenschaftler Weber sieht das kritisch.

Denn einen Tag weniger arbeiten bei gleichem Lohn bedeute eine Stundenlohnerhöhung von 25 Prozent. "Das ist sehr, sehr hoch", so Weber. "Und realistischerweise muss man davon ausgehen, dass das die meisten Arbeitgeber, die auch unter Wettbewerbsdruck stehen, nicht stemmen können."

Das sei unrealistisch hoch, außer die Produktivität steige dementsprechend auch, erläutert Weber. Dieses Problem könne man - zumindest auf Arbeitgeber-Seite - umschiffen: jeder Arbeitnehmer habe ein Recht auf Teilzeit und könne auf vier Tage reduzieren. Das hieße allerdings auch einen Tag weniger Lohn, gibt Weber zu bedenken.

Gleichzeitig verweist er auf Modellversuche von einzelnen Firmen, die die Arbeitszeit reduziert und dabei den Lohn gleich gelassen haben. Das habe dazu geführt, dass die Leistung der Mitarbeitenden gesteigert wurde. Aber auch hier müsse man genau nachfragen, was denn unter Leistungssteigerung zu verstehen sei, so Weber.