4. Ansbacher Netzwerklauf: Laufen und sich vernetzen

Die offizielle Eröffnung des Netzwerklaufs in Ansbach ist um 15.00 Uhr am Stadion in Ansbach. Zu unterschiedlichen Startzeiten sind die Sportler im Stadtgebiet auf einer Rollistrecke, auf einer Langstrecke und auf einer Kurzstrecke unterwegs. Der erste Startschuss fällt um 16.00 Uhr für die Rollstuhlfahrerinnen und -fahrer.

"Sport verbindet"

Beim Ansbacher Netzwerklauf treffen sich nicht nur laufbegeisterte Menschen. Ziel ist es, Menschen mit und ohne Handicap unter dem Motto "Sport verbindet" mit Firmen und Unternehmen zusammenzubringen. In lockerer Atmosphäre können Arbeitssuchende, Schülerinnen und Schüler berufliche Kontakte knüpfen und sich auch über Job- und Ausbildungsangebote informieren.

Laufen und über Jobs und Unternehmen informieren

Viele Firmen, Unternehmen und Organisationen sind nämlich nicht nur mit Laufgruppen unterwegs, sondern präsentieren sich auch im Stadion an Infoständen. Die Siegerehrung des 4. Ansbacher Netzwerklaufs findet am Abend im Stadion statt.