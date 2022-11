4.500 Beschäftigte bei Warnstreik-Kundgebung in Schweinfurt

Zum Warnstreik-Aktionstag der IG Metall in Schweinfurt versammelten sich am Dienstag ab 10 Uhr rund 4.500 Personen in der Gunnar-Wester-Straße zu einer Kundgebung. Laut IG Metall würde die hohe Inflation die Beschäftigten und ihre Familien belasten. Darum fordert die Gewerkschaft für die etwa 855.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer der Branche mehr Lohn. Thomas Höhn von der IG Metall Schweinfurt erklärte BR24, dass die Arbeitgeber bei der letzten Verhandlungsrunde kein Angebot gemacht hätten, das den "Kern der Forderung berühre". Deswegen wolle die Gewerkschaft durch die Warnstreiks nun den Druck erhöhen.

Noch keine Einigung zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaft

Laut dem Verband der Bayerischen Metall- und Elektro-Industrie (vbm) haben die Arbeitgeber bei der letzten Verhandlungsrunde eine steuer- und abgabenfreie Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro angeboten. Diese Zahlung habe eine Laufzeit von 30 Monaten. Außerdem stellt sie eine nicht bezifferte Lohnerhöhung mit einer Laufzeit von ebenfalls 30 Monaten in Aussicht. Angelique Renkhoff-Mücke, Tarifverhandlungsführerin des vbm, erklärte: "Die IG Metall hat ihre Forderung von acht Prozent für eine Laufzeit von 12 Monaten aufgestellt. In diesem Zeitraum wird es aber kein Wachstum geben, was verteilt werden kann. Bei einer Laufzeit von 30 Monaten ergeben sich Spielräume für eine tabellenwirksame Entgelterhöhung."

Streik-Schwerpunkt Schweinfurt

Johann Horn, Bezirksleiter Bayern der IG Metall, spricht von einer Hinhaltetaktik der Arbeitgeber. Der Bevollmächtigte für Unterfranken, Percy Scheidler, sieht in der geforderten Tariferhöhung eine Stärkung der Kaufkraft, die wieder anderen zu Gute komme. In den aktuellen Tarifverhandlungen in der Metall- und Elektroindustrie rief die IG Metall für den heutigen Dienstag bayernweit zu einem massiven Warnstreiktag auf.

Weitere Warnstreiks in Marktheidenfeld und Alzenau

In Unterfranken gab es neben Schweinfurt auch Warnstreiks in Marktheidenfeld (Lkr. Main-Spessart) und in Alzenau (Lkr. Aschaffenburg). In Marktheidenfeld beteiligten sich Gewerkschaftsangaben zufolge 900 Beschäftigte von Warema Renkhoff SE und K+M, Procter & Gamble, Hilite Germany sowie von De`Longhi Braun am Warnstreik. In Alzenau waren es bei Bühler, Continental Safety Engineering International, SensyMIC insgesamt 110 Warnstreikende.

Die nächste Verhandlungsrunde ist am Donnerstag. Wenn diese scheitern würde, dann sehe sich die Gewerkschaft gezwungen, die Streiks auszudehnen, so Höhn. Dabei könne es zu Tageswarnstreiks oder sogar zu einem unbefristeten Arbeitskampf kommen, ergänzte Höhn.