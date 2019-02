vor etwa einer Stunde

4,4 Prozent: Männeranteil in bayerischen Kitas immer noch gering

Die Anteil an Männern in den bayerischen Kitas hat sich in den vergangenen Jahren vervierfacht. Dennoch sind mit einem Anteil von 4,4 Prozent die männlichen Erzieher noch immer ein seltener Anblick in Bayerns Kindertagesstätten.