4.3 Millionen Euro für Lärmschutz - Baubeginn in Veitshöchheim

In Veitshöchheim (Lkr. Würzburg) war am Dienstag erster Spatenstich für die Lärmschutzwände an der ICE-Bahnstrecke Würzburg-Frankfurt - acht Jahre nach einer ersten Vorstellung des Projektes in den Mainfrankensälen. Jetzt dauert es noch bis Ende 2021, bis an vier Abschnitten mit einer Gesamtlänge von knapp 1,5 Kilometern Schallschutz gegen Bahnlärm verwirklicht ist - obwohl nach Angaben der Bahn rund um die Uhr gearbeitet wird.

Über 300 Wohnungen werden auf Schallschutz geprüft

Der Bund investiert in das Projekt 4, 3 Millionen Euro. "Der verbesserte Schallschutz bedeutet künftig mehr Lebensqualität für viele Bürgerinnen und Bürger von Veitshöchheim", so heute Bürgermeister Jürgen Götz (CSU). Zusätzlich wird für rund 356 Wohneinheiten der Anspruch auf passiven Schallschutz geprüft, beispielsweise der Einbau von schalldämmenden Fenstern und Lüftern. Hierfür werden rund 120.000 Euro vom Bund zur Verfügung gestellt.