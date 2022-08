4.000 Zuschauer und 800 Radler: Die BR-Radltour ist in Freising

Eigentlich war allen Beteiligten klar: Mehr Euphorie als in Landau an der Isar geht nicht. Freising und seine Bewohner haben alle eines Besseren belehrt. 4.000 Zuschauer jubelten und klatschen, als die 800 Radlerinnen und Radler durch den Zielbogen fuhren. 90 Kilometer hatten sie auf der Etappe von Nieder- nach Oberbayern hinter sich gebracht. Die Anstrengung war aber den wenigsten anzusehen, weil der Empfang einfach zu überwältigend war.

Herzlicher Empfang in bester Stimmung

Der in Freising lebende Leiter der Staatskanzlei, Florian Herrmann, stand als Zuschauer am Straßenrand und sagte danach im BR24-Interview: "Es war ein total herzlicher Empfang. Es ist aber auch toll, 800 Radlerinnen und Radler zu sehen, die mit bester Stimmung und strahlend ins Ziel fahren." Damit hat die BR-Radltour die Halbzeit erreicht, drei von sechs Etappen sind geschafft.

Slackliner in luftiger Höhe

Vor der Ankunft des Fahrerfeldes hatten die Zuschauer in der Freisinger Innenstadt noch ein ganz besonderes Highlight erlebt. Friedrich "Friedi" Kühne hatte auf einer Slackline zwischen zwei Häusern gezeigt, dass man in luftiger Höhe mehr machen kann als nur hin- und herzugehen. Das Publikum schaute die ganze Zeit gespannt nach oben und war von der Vorführung begeistert.

Landesbischof: "Du bist hier einfach Mensch"

Die Bedeutung der BR-Radltour hat der evangelische Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, der am Montag von Cham nach Landau an der Isar mitgeradelt war, so zusammengefasst: "Du bist hier einfach Mensch und genau das ist es, was mir am meisten Spaß macht. Von Mensch zu Mensch ins Gespräch zu kommen und da ist die BR-Radltour ganz wunderbar."