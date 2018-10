4.000 Unterschriften für mehr ICE-Stopps in Coburg

Die Kreisgruppe Coburg des Verkehrsclub für Deutschland hat in München 4000 Unterschriften an die Bahn übergeben, die mehr ICE Stopps für Coburg fordern. Ausgehändigt wurden sie an den bayerischen Konzernbeauftragten der Bahn Klaus-Dieter Josel.

Mehr ICE Stopps in Coburg

Gerd Weibelzahl vom Verkehrsclub für Deutschland erwartet nun ein ehrliches Bemühen hinsichtlich der zugesagten Prüfung für mehr ICE Halte in Coburg ab dem Jahresende 2019. "Der Bürgerwille wurde mit unserer Unterschriftenliste deutlich dargelegt“, so Gerd Weibelzahl weiter. Seiner Meinung nach dürften mehr ICE Stopps für die Bahn in Coburg kein Problem sein, denn mit der neuen ICE 4 Baureihe gäbe es bald Züge, die zur Verfügung stehen.

Bahnstrecke Nürnberg- Ebensfeld viergleisig

Dazu sei ab Dezember 2018 die Bahnstrecke Nürnberg- Ebensfeld bis Eggolsheim viergleisig befahrbar. Die Forderung, nach mehr ICE Stopps in Coburg wird auch von Stadt und Landkreis Coburg unterstützt, wie auch von der Coburger Wirtschaft in Form einer Resolution der IHK Coburg. Derzeit hält der ICE München-Berlin und der ICE Berlin-München jeweils drei mal am Tag in Coburg.