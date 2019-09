Tausende Teilnehmer bei Fridays for Future in Würzburg

Es handelt sich längst nicht nur um Schüler: Zu den Klimaprotesten von Fridays for Future in Würzburg sind 5.000 Menschen gekommen, so eine Schätzung der Polizei. Die Veranstalter von Fridays for Future melden sogar 6.500 Teilnehmer. Damit ist die Klimademo die bislang größte ihrer Art in Würzburg. Kurz nach 11 Uhr ist der Demozug am Würzburger Hauptbahnhof losgezogen. Darunter auch Eltern, Großeltern und Studenten nehmen teil. Die Veranstalter hatten vorab mit etwa 2.500 Menschen gerechnet.

Demonstration zieht sich über mehrere Straßen

Die Teilnehmer ziehen in Würzburg vom Hauptbahnhof über die Ludwigstraße bis an den Unteren Markt. Dort findet die Abschlusskundgebung statt. Die Forderungen auf ihren Plakaten sind vielfältig: mal geht es um eine fahrradfreundlichere Stadt, mal um den Kohleausstieg oder die Umsetzung einer CO2-Steuer.

Zu Beginn der Demonstration zog sich der Tross gleich über mehrere Straßen hin: Die ersten Teilnehmer hatten die Ludwigstraße bereits erreicht, als andere am Bahnhof erst starteten. Wie die Polizei meldet, mussten die Veranstalter wegen der hohen Teilnehmerzahl ihre Zwischenkundgebung in der Eichhornstraße ausfallen lassen.