vor 17 Minuten

3Gplus und 2G: Polizei und Ordnungsamt in Augsburg kontrollieren

Wie genau werden die 3G plus und 2G-Regelungen in Bars, Diskotheken und Gaststätten in Augsburg eingehalten? Jetzt kontrollierten Polizei und Ordnungsamt im Augsburger Nachtleben.