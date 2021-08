3G und Ampel: Söders Kehrtwende in der Inzidenz-Bewertung

Markus Söder will sich mit der Corona-Politik im Freistaat künftig an Baden-Württemberg orientieren. Demnach würden inzidenzunabhängig die bisherigen Öffnungen beibehalten, allerdings gelte dann flächendeckend die 3G-Regel – also: geimpft, genesen, getestet.

Künftig zählen 3G-Regel und Krankenhaus-Ampel

"Wir haben fast 60 Prozent Vollgeimpfte und brauchen daher eine neue Balance aus Sicherheit und Eigenverantwortung", so Söder im Gespräch mit dem BR im Vorfeld des offiziellen Wahlkampfauftakts der Union in Berlin. Die einzige Zahl, die laut Söder künftig noch relevant sein soll, ist die Zahl der Belegung der Krankenhausbetten. "Dafür brauchen wir eine Krankenhaus-Ampel, die dann Warnstufen gibt," so Söder. Anhand derer müsse man dann "regional agieren und den Schutz herstellen."

Söder kritisiert: MPK zu zögerlich

Es sei seine Hoffnung gewesen, dass die Ministerpräsidenten-Konferenz hier ein Signal setze, ab welcher Schwelle es gefährlich werde. Die MPK habe aber nicht geliefert oder sich nicht getraut, eine bundesweit geltende Entscheidung zu treffen. Man brauche daher nun ein vernünftiges Konzept, da ein neuer Lockdown angesichts der hohen Zahl an Geimpften keinen Sinn mehr mache. Man wolle die Überlastung des Gesundheitssystems verhindern und setze deswegen weiter auf 3G. "Einen neuen Lockdown wird es in Deutschland nicht geben", stellte Söder klar.

Freie Wähler begrüßen Söders Vorstoß

Die Freien Wähler begrüßen Söders Neuausrichtung der Corona-Politik. Der Parlamentarische Geschäftsführer der Freien Wähler, Fabian Mehring, sagte, "die Auseinandersetzung darüber, ob in Bayern 2G oder 3G gelten soll und die alleinige Fokussierung aller Corona-Maßnahmen auf den Inzidenzwert, sind in den letzten Wochen zum Zankapfel unserer Bayernkoalition geworden. Mit seinem Bekenntnis zur Gleichstellung von Geimpften, Getesteten und Genesenen und der Ankündigung, vom Inzidenzwert als alleinseligmachender Corona-Kennziffer abzurücken, hat der Ministerpräsident beide Streitpunkte nach den Vorstellungen von uns Freien Wählern aufgelöst".

Zusammen mit dem Ampelsystem sei das die richtige Strategie für den Herbst, so Mehring: "Weil mehr Schutz als Impfungen und Tests auch für die Zukunft nicht in Aussicht sind, muss 3G zwangsläufig unsere Zauberformel werden, um Normalität und Sicherheit unter einen Hut zu bringen. Sie ist verständlich, befolgbar und effektiv."

SPD-Chef von Brunn: Impfangebote weiterhin hochhalten

Bayerns SPD-Fraktionschef von Brunn stellte sich am Vormittag hinter die Forderung des CSU-Chefs. "Markus Söder reagiert jetzt, nachdem Baden-Württemberg hier schon vorangegangen ist. Aber ich denke es ist richtig, den Inzidenzwert als alleinigen Maßstab für Maßnahmen abzulösen." Die Leute erwarteten, dass die Politik alles tue, um einen weiteren Lockdown zu verhindern. Nichtsdestotrotz müsse man in Bayern die niedrigschwelligen Impfangebote weiter hochhalten, so von Brunn.

Auch Bayern-FDP befürwortet Söders Plan

Zustimmung kommt auch von Daniel Föst. "Söder bewegt sich endlich", so der bayerische FDP-Chef am Samstag gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Für uns Freie Demokraten ist der Zeitpunkt gekommen, zur Normalität zurück zu kehren", so Föst.