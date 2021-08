3G-Regel: Wie laufen die Kontrollen in der Gastronomie?

Es sei im Interesse der Gastronomen, das Ansteckungsrisiko in ihren Betrieben so gering wie möglich zu halten. "Daher vertraue ich darauf, dass sie die erforderlichen Nachweise kontrollieren. Klar ist jedoch auch, dass an die Gastronomen keine übertriebenen Anforderungen bei der Kontrolle der Test-, Impf- oder Genesenen-Nachweise zu stellen sind. Die vorgezeigten Nachweise sind lediglich einer Plausibilitätskontrolle zu unterziehen", sagt Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU) auf BR-Anfrage.

Für die Feststellung und Ahndung von Verstößen sind die jeweiligen Kreisverwaltungsbehörden mit Unterstützung der Polizei zuständig, teilt das Bayerische Gesundheitsministerium mit.

Wie Erfahrungen aus München, Regensburg und Würzburg.

In München bislang keine Verstöße gegen 3G-Regel festgestellt

Wie es vom Münchner Kreisverwaltungsreferat (KVR) heißt, überprüft in der Landeshauptstadt neben der Polizei auch der Gastro-Außendienst der Bezirksinspektionen die Einhaltung der Corona-Auflagen, bei täglichen, regelmäßigen Kontrollen. Der Fokus liege dabei darauf, dass die Betriebe ihrer Verantwortung nachkommen – eben die 3G-Nachweise kontrollieren, wenn jemand die Wirtschaft betritt.

Die Kontrollen erfolgen laut KVR flächendeckend in allen Stadtbezirken. "Die Häufigkeit der Kontrollen bei einzelnen Betrieben richtet sich nach Erfahrungswerten zum Kontrollbedarf der einzelnen Betriebe", schreibt ein Sprecher des KVR. Zudem gebe es anlass- und hinweisbezogene Kontrollen, wenn konkrete Beschwerden vorliegen.

Der Gastro-Außendienst sei auch Ansprechpartner für die Wirte. Derzeit fragen die Gastronomen laut KVR vor allem, wie man die 3G-Regeln kontrollieren muss und welche Nachweise akzeptiert werden können. Das zeige, dass die Betreiber um eine korrekte Umsetzung der Vorgaben bemüht sind. "Im Rahmen der regulären Gaststättenkontrollen wurden in der kurzen Zeit seit Montag bisher von den Bezirksinspektionen keine diesbezüglichen Verstöße festgestellt", heißt es vom KVR.

Bei massiven Verstößen würden auch hohe Bußgelder festgesetzt. Während der Pandemie seien bereits Bescheide bis zu einer Höhe von 10.000 Euro erlassen worden, weil die Betreiber die Schutz- und Hygienevorschriften nicht eingehalten hätten.

Regensburg will Auflagen am kommenden Wochenende "konsequent überprüfen"

In Regensburg werde die Einhaltung der Maßnahmen stichprobenartig kontrolliert. Insbesondere gehe die Stadt dabei auch Hinweisen nach. Zu Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr mussten laut Pressestelle der Stadt einige Gastro-Betriebe auf die Auflagen hingewiesen werden – zwischenzeitlich hätten sich die Auflagen aber eingespielt. Zu schwerwiegenden Verstößen sei es in den vergangenen Monaten nicht gekommen.

Bis jetzt liegen laut Pressestelle keine Verstöße gegen die 3G-Regel vor. Die Stadt gebe der Gastronomie durchaus die Gelegenheit, auf die Neuregelung zu reagieren. "Ab diesem Wochenende werden wir die Auflagen jedoch konsequent überprüfen", heißt es von der Pressestelle. Außer es erreiche die Stadt vorher eine konkrete Beschwerde.

Würzburg: "Corona-Regeln in Gastronomie werden überwiegend eingehalten"

Weil die Kontrollpflicht erst seit Montag gilt und viele Wirtschaften an diesem Tag geschlossen haben, gebe es noch keine Erhebungen, teilt eine Pressesprecherin der Stadt Würzburg auf Anfrage mit. Grundsätzlich kontrolliere der Kommunale Ordnungsdienst die Einhaltung der Regeln stichprobenartig und anlassbezogen.

Zur Regeltreue der Wirte teilt die Stadt mit, "dass die bisherigen Kontrollen (Hygiene- und Schutzmaßnahmen, Hinweisschilder, to go-Verkauf, Kontaktdatenerfassung, Außengastronomie, Mindestabstände, Maskenpflicht, EM 2021) bestätigen, dass die Corona-Regeln in der Würzburger Gastronomie überwiegend eingehalten und die Vorgaben umgesetzt werden."