3G-Regel: In Dingolfing wird sie schon umgesetzt

Seit Montag gilt in ganz Deutschland die sogenannte 3G-Regel, sobald der Inzidenzwert von 35 überschritten wird. Zutritt zu bestimmten Innenbereichen erhält demnach nur, wer vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet ist. In Dingolfing gilt diese Regel schon länger, das liegt an den hohen Infektionszahlen der vergangenen Wochen.

Wellenbad fast menschenleer

Eigentlich sollte an diesem Vormittag im Dingolfinger Schwimmbad Caprima zum ersten Mal in der neuen Woche das Geräusch der "Welle" erklingen. Auf das Wellenbad ist die Stadt besonders stolz. Doch das größte Becken des Hallenbads ist fast menschenleer, drei Schwimmer ziehen ihre Bahnen. Es sind Sommerferien, normalerweise wäre spätestens in diesem Moment das Becken bis auf den letzten Platz voll.

Strenge Zutrittsbedingungen - "ein Ärgernis"

Dass kaum etwas los ist, liegt einmal mehr an Corona. Die strengeren Zutrittsbedingungen haben die Atmosphäre im Schwimmbad stark beeinflusst, berichtet Betriebsleiter Georg Bayer: "Der Stimmungsumschwung war frappierend. Das erste Ärgernis findet an der Kasse statt und zieht sich dann durch den ganzen weiteren Besuch".