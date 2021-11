3G-Plus Regelung: Reaktionen zwischen Verständnis und Unmut

Erst der Impfnachweis, dann der Personalausweis – die Kellnerin in der Bar Katz am Nürnberger Hans-Sachs-Platz überprüft einen Gast genau, ob er einen gültigen Impfnachweis dabei hat oder nicht. Ein Screenshot reicht nicht aus, sagt die Betreiberin des Katz, Katja Sammet. Man habe sich hier für die 2G-Regelung (geimpft oder genesen) entschieden.

Ohnehin seien viele Gäste geimpft, außerdem könne man so die Abstände zwischen den Tischen wieder verringern, sagt Sammet. Das Ganze hat also auch wirtschaftliche Gründe. Sie mache sich aber manchmal auch unbeliebt, wenn in einer Gruppe jemand seinen Nachweis nicht dabei habe. Dann ginge manchmal auch die ganze Gruppe weg. "Aber es hilft ja nix", so Katja Sammet.

Personalaufwand größer, weniger Gäste

Im Bratwurst Röslein am Nürnberger Hauptmarkt gilt die 3G-Plus-Regelung, das heißt auch ungeimpfte Gäste können hier kommen, wenn sie einen negativen PCR-Test haben, der nicht älter als 48 Stunden ist. Für den Betreiber Thomas Förster bedeutet das mehr Aufwand, aber man wolle natürlich, dass sich alle Gäste sicher fühlten und kontrolliere deshalb streng.

Schon jetzt mache sich aber Verunsicherung bemerkbar. Bei einigen Kollegen in den Ballungszentren kämen rund 20 bis 30 Prozent weniger Gäste, so Förster, der auch Vizepräsident des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands DEHOGA ist. Das könne man nicht auf die leichte Schulter nehmen, weil diese 20 bis 30 Prozent weniger oftmals "das Zünglein an der Waage" seien, ob ein Betrieb weitermachen kann oder nicht.

2G-Regelung im Kino, Jugendliche derzeit ausgeschlossen

Im Kino "Cinecitta" gilt bereits seit vergangenem Sonntag die 2G-Regelung. Für den Kinobetreiber Wolfram Weber ist das eine praktikable Lösung. Zu weit geht ihm aber die Regelung, dass Jugendliche ab zwölf Jahren, die nicht geimpft sind, derzeit nicht ins Kino kommen dürfen. Da hofft der Kinobetreiber auf Nachsicht des Freistaats, an den er bereits geschrieben hat. Andere Bundesländer würden auch Jugendliche ab zwölf Jahren ins Kino lassen, die nicht geimpft seien, dafür aber in den Schulen regelmäßig getestet würden, so Weber.

Kontrollen durch das Ordnungsamt und die Polizei

Ob sich Kinobetreiber oder Gastronomen an die geltenden Regelungen halten, überprüfen in erster Linie die Ordnungsämter der Stadt- und Landkreise, so ein Sprecher des Ordnungsamts in Nürnberg. Es fänden sowohl stichprobenartige als auch anlassbezogene Kontrollen statt. Allerdings seien die Kapazitäten derzeit "eng bemessen". Auch die Polizei könne bei den Kontrollen unterstützen, wo dies sinnvoll sei, also sogenannte Amtshilfe leisten. Man arbeite eng mit der Polizei zusammen und stimme sich ab, so der Sprecher des Ordnungsamts.

Auch Kinobetreiber Wolfram Weber sei erst kürzlich überprüft worden, berichtet dieser. Es sei aber alles in Ordnung gewesen, alle hatten die nötigen Nachweise bei sich gehabt.