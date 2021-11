3G-Pflicht am Arbeitsplatz: Siemens Nürnberg sperrt Hausausweise

Nürnberg, Siemens Gugelstraße, morgens um kurz nach halb sieben. Die Sonne ist noch nicht richtig aufgegangen, aber einige Beschäftigte stehen bereits vor dem Werkstor. Einer von ihnen ist Robert Tröster. Er hat heute etwas mehr Zeit eingeplant. Weil in Bayern wegen der stark steigenden Zahlen die Corona-Ampel auf Rot umgesprungen ist, gilt seit gestern bayernweit 3G am Arbeitsplatz.

Wegen 3G: Siemens in Nürnberg führt Einlasskontrollen durch

Die rote Corona-Ampel hat das Nürnberger Unternehmen dazu veranlasst, Einlasskontrollen durchzuführen. Über die wurde Robert Tröster im Vorfeld per E-Mail informiert. "Ich muss halt meinen Impfausweis vorzeigen. Dann wird mein Siemens-Ausweis wieder freigeschalten werden. Aktuell ist er ja gesperrt, so dass ich nicht übers Drehkreuz reinkomme", erzählt er.

Am Werkstor wird kontrolliert: Geimpft, getestet oder genesen

Dann geht's auch gleich weiter. Die Mitarbeiterin an der Pforte stellte die Frage: "Sind Sie geimpft?" Robert Tröster antwortet kurz und knapp: "Jawohl." Dann reicht er ihr das Impfzertifikat. Das wird überprüft, der Hausausweis wieder freigeschalten. Robert Tröster darf passieren. Für ihn war der Aufwand an diesem Mittwochmorgen überschaubar. Die meisten Leute seien ja bereits gestern dagewesen, sagt er. "Deshalb habe ich mich ausgeklinkt, bin im Homeoffice geblieben." Heute seien die Kontrollen entspannter. "Das ist auch für die Kollegen einfacher, wenn nicht alle auf einmal kommen."

Am ersten Tag der Kontrollen bildeten sich lange Warteschlangen am Werkstor

In der Tat war die Situation gestern zur selben Uhrzeit nicht ganz so entspannt. Wegen der Einlasskontrollen bildeten sich lange Schlangen vor dem Werkstor, erzählt Personalleiter Jan Niehuis: "Das war uns allen bewusst, dass das kommt. Die Menschen mussten zeitweise bis zu 30 oder 40 Minuten warten. Das war aber der Kurzfristigkeit der Umstellung geschuldet." Mit Blick auf die Zahlen habe man am Siemens-Standort in Nürnberg bereits am Freitag angefangen darüber nachzudenken, was es bedeutet, wenn die Ampel auf Rot umspringt. Die kurzfristige Sperrung der Zugangsberechtigungen sei aus jetziger Sicht der einzig mögliche Weg gewesen: "Der Gesetzgeber hat uns aufgegeben, 3G im Betrieb sicherzustellen. Das bedeutet aber für uns auch, allein schon wegen der großen Hallen auf dem Gelände, dass wir bereits an der Außenhaut des Standorts sicherstellen müssen, dass nur noch Geimpfte, Genesene oder Getestete reinkommen." Das hieß in der Folge: Einmal für alle zumachen und jeden mindestens einmal kontrollieren.

Organisation der Kontrollen erfordert hohen logistischen Aufwand

Diese Einlasskontrollen so kurzfristig auf den Weg zu bringen, sei ein ganz schöner Kraftakt gewesen, bestätigt Werkleiter Matthias Kranz: "Der logistische Aufwand im Hintergrund ist ein sehr großer gewesen für uns als Betrieb. Wir haben hier über 2.800 Menschen gemeldet. Das bedeutet einen sehr großen Aufwand für die IT." Angefangen mit der Frage, wie gleichzeitig alle Karten gesperrt werden können bis hin zur konkreten Umsetzung der Maßnahme. Hier gelte es insbesondere dem Werkschutz zu danken, aber auch allen Mitarbeitern, die geholfen haben und nicht zuletzt auch den Beschäftigten, die alle sehr verständnisvoll reagiert hätten. "Ich bin der Meinung, was wir hier tun, ist richtig. Wir versuchen, die Mitarbeiter zu schützen. Gesundheitsschutz ist das Wesentliche, während wir zeitgleich versuchen, einen Betrieb aufrechtzuerhalten. Gerade in Nürnberg ist das extrem wichtig", so Kranz.

Maßnahme wird von den Siemens-Beschäftigten mitgetragen

Das sehen auch die Beschäftigten so – egal ob geimpft, genesen oder getestet: Felix Schindelbauer etwa hat kein Problem damit, sich mit einem Antigen-Schnelltest Zugang zu seinem Betrieb zu verschaffen: "Ich sehe das ein, dass ich den Test machen muss. Das ist für mich okay", sagt er und fügt gleichzeitig an, dass er sich auch wünsche, dass Geimpfte ebenfalls einen Test machen. Und auch Christoph Beer sieht die Zugangs-Kontrollen durchweg positiv: "Da wird mein Arbeitsplatz sicherer, weil ich durch 3G weiß, dass mir weniger passieren kann." Aus diesem Grund seien die Nachweispflicht und die damit verbundenen Kontrollen für ihn kein Problem.

Betriebsleitung behält Ampelstatus im Blick

Wie lange die strengen Zugangsregelungen für den Siemens-Standort in Nürnberg gelten werden, wagt derzeit niemand zu prognostizieren. Fest stehe, sagt Werkleiter Kranz, dass die Zugangskontrollen der Ampelregelung entsprechen. "Das heißt, dass alle Mitarbeiter, die ein dauerhaftes Genesenen- oder Impfzertifikat zeigen können, entsperrt werden und sich ganz normal am Standort bewegen können." Alle die einen Getesteten-Nachweis vorzeigen müssen, müssten dauerhaft an der Pforte kontrolliert werden und dann entsprechend den Vorgaben zwei Tests pro Woche machen. Dabei würden natürlich PCR-Tests genauso akzeptiert wie Antigenschnelltests. "Wir schauen jetzt jeden Morgen auf die berühmte Seite und schauen wie der Ampelstatus ist. Bleiben wir bei Rot, werden wir weiter kontrollieren. Springt die Ampel zurück auf Gelb, fallen wir zurück auf unsere Schutzkonzepte, die wir bis dato hatten", konstatiert der Nürnberger Werkleiter.