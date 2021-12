3G-Kontrollen: Jeder zehnte Fahrgast muss in Bamberg aussteigen

Die Infektionsschutzmaßnahmen ziehen an. Betroffen davon sind auch die Fahrgäste der Busse der Stadtwerke Bamberg. Dort werden stichprobenmäßig Kontrollen auf die Einhaltung durchgeführt. Fazit seit dem 24. November: Jeder zehnte Fahrgast muss durch Nichteinhaltung der Maßnahmen an der nächsten Haltestelle aussteigen.

Vor allem sonntags fehlen offenbar Teststellen

Die Stadtwerke Bamberg befördern jährlich rund zehn Millionen Fahrgäste mit ihren Bussen im Stadtgebiet. Das sind in Corona-Zeiten durchschnittlich 15.000 bis 20.000 Fahrgäste am Tag. Für zehn Prozent davon wurde in den vergangenen Tagen die Fahrt zum Ziel, durch die Kontrolle der Stadtwerke beendet, da sie die Infektionsschutzmaßnahmen nicht eingehalten hatten. Im Klartext: sie konnten keinen 3G-Nachweis erbringen.

Das sei auch manchmal gar nicht einfach, meint Jan Giersberg von den Stadtwerken Bamberg, der Verständnis für seine Fahrgäste aufbringt. Vor allem Montagfrüh, wenn eine Schnelltestung am Abend davor vollzogen werden musste, sei das Problem. So groß sei das Angebot an Teststellen vor allem im Landkreis Bamberg am Wochenende nicht.

Trotz allem müssen seine Kontrolleure in den Stadtbussen durchgreifen. Ein Großteil der Fahrgäste habe Verständnis für die Maßnahmen, so Giersberg gegenüber BR24. Zu körperlichen Übergriffen sei es nicht gekommen, aber die Diskussionen über die Maßnahmen an sich nähmen immer mehr zu.

"Die Diskussion um Corona nimmt eine völlig andere Dimension an." Jan Giersberg, Stadtwerke Bamberg.

Bamberg ist noch kein "Großstadtpflaster", wo sich das Personal körperlichen Attacken ausgesetzt sieht. Die Bamberger sind ein relativ "ruhiges Volk", das überlegt handelt. Doch bundesweit fordern immer mehr Verbände Sicherheitspersonal für die ÖPNV-Kontrollen. Die Bamberger Stadtwerke sehen den Bund bei einer weiteren Verschärfung der Maßnahmen in der Pflicht. "Wenn der Bund noch intensivere Kontrollen fordert, dann brauchen wir Unterstützung durch Bundesbehörden," so Giersberg.

Das wird aktuell, wenn die Bußgelder bei Verstößen angehoben werden, wie beispielsweise in Hessen. Wer gegen die Maskenpflicht verstößt, oder gegen die 3G-Regel in öffentlichen Bussen und Bahnen, muss 100 Euro zahlen.

In Niederbayern kontrolliert Polizei ÖPNV

Bereits seit Montag sind etwa in Niederbayern Mitarbeiter der Mobilitätszentrale des Landkreises Cham, der Polizeiinspektion Cham und der Bundespolizei in den Öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs, um die 3G-Regel zu kontrollieren. Umstritten ist nach wie vor die Einschränkung der Regel der Beförderungspflicht.

Mittlerweile fordern deshalb auch Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft ausgebildetes Sicherheitspersonal für die Kontrolle der 3G-Regel. Busfahrer, Zugbegleiter und Kundenbetreuer könnten nicht zusätzlich zu ihrer regulären beruflichen Tätigkeit polizeiliche Aufgaben wie Ahndung und Sanktionierung übernehmen. Das wäre eine nicht akzeptable Mehrbelastung, heißt es.

Andreas Güth, Leiter der EVG-Geschäftsstelle Kassel kritisiert, dass nicht gleich mit der Einführung der 3G-Regel bestimmt wurde, von wem und wie die Kontrollen durchgeführt werden. Denn die Erfahrung bei der Maskenkontrolle habe bereits gezeigt, dass es nicht selten zu verbalen Übergriffen und Tätlichkeiten komme. Die EVG fordert deshalb im ÖPNV ein ausgebildetes Personal für die Kontrollen.

Die 3G-Regel im ÖPNV

Seit dem 24. November gilt die 3G-Regel im öffentlichen Personennahverkehr. Fahrgäste müssen auf Verlangen einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen. Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss mindestens einen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, vorzeigen. Selbsttests sind nicht gültig. Kinder unter sechs Jahren sowie Schüler sind von der Nachweispflicht befreit.