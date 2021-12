3G-Kontrollen in Bus und Bahn: Wenig Verstöße, hohe Akzeptanz

Die Befürchtungen am Anfang waren groß: Mit renitenten Verweigerern bis hin zu Handgreiflichkeiten wurde gerechnet, als am 24. November bundesweit die 3G-Regel für öffentliche Verkehrsmittel in Kraft trat. Seitdem dürfen nur noch geimpfte, genesene oder getestete Fahrgäste Busse, Bahnen und Trams nutzen. Doch nach mehr als drei Wochen der Kontrollen ziehen die Betreiber nun ein positives Zwischenfazit.

Die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) etwa stellte zuletzt bei rund 1,3 Prozent der Kontrollen einen Verstoß fest. "Wir hätten es uns schlimmer vorgestellt", sagte ein Sprecher gegenüber dem BR. Auch die Stadtwerke Augsburg kommen auf eine vergleichbare Quote.

Gesamtzahl der 3G-Kontrollen ist nicht bekannt

Die Deutsche Bahn stößt in drei Prozent der kontrollierten Fälle auf fehlende 3G-Nachweise – "Tendenz weiter abnehmend", wie eine Sprecherin mitteilt. Demnach gebe es inzwischen "kaum noch fehlende Nachweise". Dem kann auch die Bayerische Regiobahn zustimmen. "Viele freuen sich sogar, wenn kontrolliert wird", so eine Sprecherin.

Wie viele Kontrollen insgesamt durchgeführt wurden, weist jedoch keines der Unternehmen aus. Teilweise werden diese Zahlen nicht erhoben, teilweise nicht öffentlich bekannt gegeben wie im Fall der MVG. In Augsburg sind es den Stadtwerken zufolge "mehrere Tausend Kontrollen pro Tag".

3G-Kontrollen sind immer nur Stichproben

Grundsätzlich gilt bei allen Verkehrsmitteln: Eine flächendeckende Überprüfung ist aus Sicht der Betreiber nicht möglich, es handelt sich stets nur um Stichproben. Die Deutsche Bahn setzt dabei auf das Personal der DB Sicherheit oder auf eine Kombination aus Zug- und Sicherheitspersonal. Für eine größtmögliche Sicherheit seien immer zwei Mitarbeitende gemeinsam im Einsatz, heißt es.