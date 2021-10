3G für Gastronomie-Personal: Nürnberger Wirt spricht Klartext

Für die Gastronomie-Mitarbeiter gilt jetzt das, was bisher nur für die Gäste galt: nämlich die 3G-Regel. Und wer nicht geimpft oder genesen ist, muss zweimal pro Woche einen negativen Corona-Test vorweisen.

Keine Auskunftspflicht für Mitarbeiter

Allerdings haben die Mitarbeiter keine Auskunftspflicht: Wer also nicht nachweisen will, ob er geimpft oder genesen ist, wird automatisch so behandelt als wäre er nicht geimpft, muss also zweimal wöchentlich zum Test. Und diese Tests werden wohl die Arbeitgeber, sprich die Wirte bezahlen müssen.

"Wir haben Personalnotstand und wir möchten die Mitarbeiter, die uns jetzt noch die Treue halten auch behalten, und die nicht extra noch belasten mit hohen Kosten für die Tests, und ich gehe davon aus, dass das die Unternehmen übernehmen." Thomas Förster, Gastronom; Vizepräsident des bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands

3G bedeutet Mehraufwand bei akutem Personalmangel

Für Thomas Förster sind die neuen Bestimmungen in seinem Nürnberger Innenstadtlokal kein Problem, denn seine 80 Mitarbeiter hier seien alle geimpft. Anders aber sieht es aus bei den von ihm betriebenen Autobahnraststätten in ganz Bayern. Da sei ein Teil der Mitarbeiter nicht geimpft. "Da muss ich jetzt einen Mitarbeiter hinstellen, der denen zweimal die Woche eine Schnelltest abnimmt. Das kostet natürlich Ressourcen", so der Gastronom. Und die Branche leide sowieso an akutem Personalmangel.

Geduld der Gastronomen ist am Ende

Maskenpflicht, Abstände, Kontaktdatenerhebung und Impfnachweis-Kontrollen – die Gastronomie hat viele Hygienekonzepte umgesetzt und immer wieder abändern müssen. Die Geduld, die Reserven und auch die Energien aller Mitarbeiter sind ziemlich strapaziert worden.

Weiterhin Maskenpflicht in der Küche

Das zehrt am Geldbeutel und natürlich an den Nerven der Gastro-Mitarbeiter. Und der so dringend gewünschte Wegfall der Maskenpflicht für das Küchenpersonal ist bisher auch nicht in Sicht. Dabei sei die stundenlange Arbeit in der Hitze und feuchten Luft körperlich sehr anstrengend. Thomas Förster appelliert deshalb im Namen seiner Kollegen an die Politik, die Maskenpflicht zumindest für das Personal in der Küche, aufzuheben.

Keine Erfassung der Kontaktdaten

Immerhin entfällt künftig für die Gastronomen die Pflicht zur Kontaktdatenerhebung. Das sei eine echte Erleichterung, so Förster und ein klitzekleiner Schritt zurück in die Normalität, die sich alle so sehr zurückwünschen.

Kabinettsbeschluss mit Folgen

Das bayerische Kabinett hatte in dieser Woche beschlossen, dass überall dort, wo für Kunden die 2G, 3G oder 3Gplus Regeln gelten, auch für das Personal und die Betreiber und Unternehmer mit direktem Kundenkontakt diese Regeln gelten müssen. Der Nürnberger Gastronom jedenfalls hofft, dass diese Einschränkungen und Regeln bis zum Ende des Jahres zurückgefahren werden können.