3G an der Hochschule Coburg: Hoffen auf ein Semester in Präsenz

Im Parkhaus der Hochschule Coburg herrscht um halb zehn am Morgen reger Betrieb. Viele junge Frauen und Männer mit Rucksäcken und Taschen stehen in einer Warteschlange. Eine Hochschulmitarbeiterin fragt jeden einzelnen neuen Studierenden, ob er genesen, geimpft oder getestet ist. Anschließend bekommen die Erstsemester Namensschilder und müssen, sofern sie nicht geimpft oder genesen sind, zum Corona-Schnelltest. Die Hochschule setzt bei den Erstsemestertagen und dem anstehenden Semester auf 3G.

Große Aufregung und Vorfreude bei Erstsemestern

Die Anspannung ist bei vielen Erstsemestern spürbar: zum ersten Mal im Audimax der Hochschule, viele Informationen und Gesichter. Dass man mit Maske im Hörsaal sitzt, stört Sarah und Juliane nicht. Die Freude, dass ihr Bioanalytikstudium in Präsenz starten kann, überwiegt.

Einer der mithilft, dass sich die neuen Studierenden am Campus zurechtfinden, ist Jan Lützelberger von der Fachschaft. Er studiert im siebten Semester und kennt somit das Studium vor und während der Pandemie. Die Erstsemestertage sollen den neuen Studierenden die Angst nehmen und gleichzeitig ein Kennenlernen untereinander ermöglichen. Zu Beginn eines Studiums kämen enorm viele Infos auf die Studierenden zu. Die Erstsemestertage seien in diesem Jahr besonders wichtig, da viele neue Studierende in den vergangenen anderthalb Jahren wenig direkten Kontakt mit Mitschülerinnen und Mitschülern hatten.

Präsenz in der Hochschule nicht zu ersetzen

Hochschulmitarbeiterin Anna Keiderling begrüßt die vielen neuen Studentinnen und Studenten an der Hochschule, gibt erste Infos weiter und ist Ansprechpartnerin. Erstsemestertage seien generell wichtig, in diesem Jahr sei unter Einhaltung von Hygieneregeln der direkte Austausch wieder möglich. Das freut die Erstsemester und alle Studierenden, die zuletzt überwiegend digital Kontakt zueinander hatten.

"Studium ist mehr als vor dem Computer zu sitzen"

Die Vorfreude auf ein Präsenzsemester ist auch bei der Präsidentin der Hochschule Coburg, Christiane Fritze, spürbar. Ein Studium sei für sie mehr, als nur vor einem Computer zu sitzen und Vorlesungen zu folgen. Der Aufwand für den Start in Präsenz sei allerdings enorm, so Fritze. Eine Corona-Task-Force an der Hochschule befasse sich intensiv mit den Vorgaben und Verordnungen. Es sei sehr viel Arbeit entstanden, die zusätzlich an den Hochschulen anfalle. In der Hochschulleitung tausche man sich ständig über Maßnahmen und das Vorgehen aus.

3G-Regel für Hochschule

Etwa 80 Prozent der Studierenden an der Hochschule Coburg seien inzwischen geimpft, so Präsidentin Fritze. Je mehr geimpft seien, desto einfacher sei es für die Hochschule und den Ablauf. Im Parkhaus am Campus steht morgens eine Schnelltest-Straße bis Ende Oktober für Ungeimpfte zur Verfügung, auch danach werde man Testmöglichkeiten anbieten. Zum Semesterstart werde es auch Möglichkeiten geben, sich an der Hochschule impfen zu lassen. Die Überprüfung der 3G Regel wird vom Lehrpersonal übernommen.

Hoffen auf Semester in Präsenz

Die Herausforderungen an alle an der Hochschule sind groß. Kurzfristige Abfragen des Ministeriums und Verordnungen müssen beantwortet und umgesetzt werden. Die Hochschule tue alles dafür, dass das anstehende Semester durchgängig in Präsenz stattfinden könne, so Fritze weiter. Ein Schlüssel dazu: eine noch höhere Impfquote.