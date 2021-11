3G am Arbeitsplatz: Herausforderung für Firmen und Mitarbeiter

Die Krankenhausampel in Bayern steht auf Rot, weshalb seit Dienstag verschärfte Maßnahmen gelten. Unter anderem, dass sich in Betrieben mit mehr als zehn Beschäftigten alle Nicht-Geimpften und -Genesenen regelmäßig testen müssen. Das stellt Firmen wie den Automobilzulieferer IAC aus Plattling im Kreis Deggendorf vor große Herausforderungen.

Mitarbeiter: "Alle sollten sich testen lassen"

Die Firma im Industriegebiet hat 450 Mitarbeitende. Einer von ihnen ist Matthias Pfeffer. Er ist nicht geimpft. Wegen der 3G-Regel am Arbeitsplatz muss er sich jetzt vor Schichtbeginn zwei Mal in der Woche testen lassen. Gegen diese Tests hat der 30-Jährige nichts, aber:

"Ich persönlich würde es gut finden, wenn alle sich testen lassen müssen. Da ist die Wahrscheinlichkeit am geringsten sich mit Corona anzustecken. Auch Geimpfte können das weitergeben und die testen sich meistens nicht mehr." Matthias Pfeffer, Arbeitnehmer IAC Plattling

Freiwillige Abfrage des Impfstatus

Pfeffer ist nicht der Einzige im Plattlinger IAC-Werk, der ungeimpft ist. Der Betriebsratsvorsitzende Fritz Fischl bekommt viele Rückmeldungen von Kolleginnen und Kollegen: "Es ist manchmal schwierig: Wir haben welche dabei, die pauschal Querdenker sind und es sind welche dabei, die sagen: Es hilft nicht, müssen wir halt schauen". Fischl erzählt, dass sich einige Mitarbeitende wegen des Datenschutzes Sorgen machen.

Der Datenschutz der Mitarbeitenden sei der Plattlinger Firma wichtig, sagt Betriebsleiter Klaus Kube. Daher wurden alle freiwillig zu ihrem Impfstatus befragt. "Wenn jemand das nicht beantworten will, respektieren wir das und werden ihn als nicht genesen und nicht geimpft registrieren." Das heißt: Nicht-Geimpfte und Arbeitnehmende, die keine Auskunft über ihren Impfstatus geben wollen, müssen sich zwei Mal wöchentlich testen lassen, bevor sie arbeiten dürfen.

3G-Regel als Herausforderung für Firmen

Die Herausforderungen: Der personelle wie finanzielle Aufwand ist dadurch größer, sagt Kube. Den Mitarbeitenden werden die Tests kostenlos zur Verfügung gestellt: "Wir haben extra eine Corona-Station auf der Arbeit in der Kantine, damit das kontrolliert werden kann". Die Angestellten kommen 20 Minuten vor Schichtbeginn dorthin, um die Tests zu machen. Sind die Ergebnisse negativ, können sie ihre Schicht beginnen.

Angst vor 2G-Regelung am Arbeitsplatz

Firmenchef Kube fragt sich, ob es angesichts der steigenden Inzidenzen wirklich bei der 3G-Regelung am Arbeitsplatz bleibt. Sollten die Regeln noch strenger werden, hätten Mitarbeitende wie Matthias Pfeffer ein Problem: "Wenn die 2G-Regelung am Arbeitsplatz kommt, dann dürfte ich nicht mehr arbeiten, obwohl ich gerne arbeite", so der 30-Jährige.