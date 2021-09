3G: AfD-Stadträtin und Anhänger sorgen für Tumult in Lichtenfels

Die AfD-Stadträtin Heike Kunzelmann und weitere rund 20 Personen wollten am Montag an einer Stadtratssitzung in der Stadthalle teilnehmen, ohne sich zuvor auf eine Infektion mit dem Coronavirus testen zu lassen. Der Zugang zur Sitzung sei daraufhin der Stadträtin und den Gegnern der 3G-Regel verwehrt worden, sagte Lichtenfels Bürgermeister Andreas Hügerich (SPD) dem BR auf Nachfrage. Es sei zu tumultartigen Szenen in und vor der Stadthalle gekommen. Er sei "sprachlos und fassungslos, wie ein demokratisches Gremium missbraucht" worden sei. Der Rathauschef habe die Polizei verständigt.

AfD-Stadträtin: "Kein Tumult und kein Eklat"

Die AfD-Stadträtin Heike Kunzelmann bestätigte dem BR, dass sie sich vor der Stadtratssitzung nicht habe testen lassen wollen. Dazu habe sie ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung aufgefordert. Sie betrachte Corona-Tests aber als Eingriff in ihren Körper, den sie ablehne. Im Übrigen sei sie gesund. Dass es zu "Tumult" oder einem "Eklat" vor der Stadtratssitzung in der Stadthalle gekommen sei, bestätigte die Stadträtin gegenüber dem BR nicht. Die vom Bürgermeister genannten rund 20 Personen wollte sie nicht als ihre Unterstützer bezeichnen, zwei von ihnen seien jedoch AfD-Kreisräte.

AfD-Stadträtin scheitert vor dem Verwaltungsgericht

Die AfD-Stadträtin hatte das Verwaltungsgericht Bayreuth angerufen: Sie wollte die 3G-Regel für Stadtratssitzungen in Lichtenfels kippen lassen. Das Gericht gab jedoch dem Hauptausschuss des Lichtenfelser Stadtrats recht. Danach können Stadträte und Besucher an Sitzungen nur teilnehmen, wenn sie geimpft, genesen oder getestet sind. Bei den Tests reicht in Lichtenfels ein Schnelltest, der auch unmittelbar vor einer Stadtratssitzung angeboten wird.

Überlegung, den Saal von der Polizei räumen zu lassen

Da sich die AfD-Stadträtin nicht testen lassen wollte und die Situation angespannt gewesen sei, habe der Bürgermeister nach Rücksprache mit allen Fraktionsvorsitzenden überlegt, die Stadtratssitzung abzusagen. Weitere Überlegungen seien gewesen, den Saal von der Polizei räumen zu lassen oder die Lage zu deeskalieren. Er habe sich für Letzteres entschieden und die Stadtratssitzung ins Freie verlegt.

Nach Tumult: Lichtenfelser Stadtratssitzung ins Freie verlegt

Die Stadträte hätten daraufhin ihre Stühle genommen und seien vor die Stadthalle gegangen. Dort hätten sie dann die 3G-Regel, wie vom Hauptausschuss empfohlen, für die Lichtenfelser Stadtratssitzungen beschlossen - mit einer Gegenstimme von der AfD-Stadträtin Heike Kunzelmann. Dies bestätigte die AfD-Stadträtin dem BR. Anschließend seien die Stadträte in die Stadthalle zurückgekehrt, wo der nicht öffentliche Teil der Sitzung begonnen habe. Die Teilnahme daran habe er der AfD-Stadträtin, weil sie die 3G-Regel ablehnt, verweigert, sagte Bürgermeister Hügerich auf Nachfrage des BR.

Lichtenfelser Bürgermeister überlegt rechtliche Schritte

Wegen der tumultartigen Szenen vor Beginn der Stadtratssitzung wird sich der Lichtenfelser Bürgermeister mit seinen Stellvertretern, den Fraktionsvorsitzenden und der Polizei beraten. Das Gremium will prüfen, ob es rechtliche Schritte gegen die AfD-Stadträtin und ihre Unterstützer einleiten werde.