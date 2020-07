vor 36 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

3D-Druck als neue Chance: Sonderausstellung im Porzellanikon

Kunst trifft Technik – so heißt die neue Sonderausstellung des Porzellanikons in Selb. Im Museum für Porzellan dreht sich alles um den 3D-Druck. Denn was in anderen Branchen schon Standard ist, eröffnet der Porzellanindustrie neue Möglichkeiten.