38 Tonnen Stahlseil auf Zugspitze: "Besser gelaufen als erhofft"

Langsam drehen sich die Seiltrommeln in der Talstation. So langsam, dass das Hilfslaufwerk, an dem das neue Zugseil für die Seilbahn auf der deutschen Seite der Zugspitze hängt, mit nur zwei Stundenkilometern zum Gipfel hochkriecht. Doch heute ist nicht Geschwindigkeit gefragt, sondern Präzision: Immerhin muss das Team um Projektleiter Christopher Wübbels rund 38 Tonnen Stahlseil über knapp 4,5 Kilometer hinweg und fast 2.000 Höhenmeter hinauf spannen.

Weltgrößter Höhenunterschied aller Pendelbahnen

Die "Seilbahn Zugspitze" überwindet somit den größten Höhenunterschied aller Pendelbahnen der Welt innerhalb einer Sektion. Seit 2017 ersetzt sie die alte Eibsee-Seilbahn auf fast derselben Strecke. "Natürlich kann viel schiefgehen", sagt der Leiter des Betreibers Bayerische Zugspitzbahn, "wir arbeiten mit großen Kräften, wir arbeiten mit schweren Maschinen, wir arbeiten mit Menschen, wo einfach ganz klare Kommunikation herrschen muss".

Die Kommunikation ist Wübbels Aufgabe: Er muss seine eigenen Männer und die des Schweizer Seilbahnbauers Garaventa so koordinieren, dass das neue Zugseil in der immer gleichen Geschwindigkeit von den Seiltrommeln abgewickelt wird und entlang der Tragseile hoch zur Bergstation geführt werden kann.

Seilbahn überquert rund 3.200 Meter freischwingend

Dafür haben die Mitarbeiter der Zugspitzbahn mit der Hilfe ihrer Schweizer Kollegen das alte Zugseil mit dem neuen "verspleißt", also miteinander verflochten. Ein Hilfslaufwerk hängt an der Stelle, wo normalerweise eine der beiden Personenkabinen hängen würde und zieht das neue Seil hoch. Dabei gibt es einen neuralgischen Punkt, weiß Projektleiter Wübbels, und zwar die einzige Stahlsäule zwischen Tal- und Bergstation, die die Seile in die Höhe hält. Sie steht nach rund einem Viertel der Strecke am Steilhang.

Danach überbrücken die Seile der Seilbahn Zugspitze ohne jegliche Unterstützung die Distanz bis zur Bergstation: Rund 3.200 Meter sind das. Die Stahlstütze selbst ist also eigentlich ein wichtiger Support – beim Austausch der Zugseile aber eher ein Hindernis: "Da ist wichtig, dass das Hilfslaufwerk nirgendwo aneckt", sagt Wübbels. Deswegen sitzen seine Mitarbeiter bereits seit den frühen Morgenstunden auf der 127 Meter hohen Stahlsäule, der höchsten Stützsäule Europas, um die Durchfahrt des Hilfslaufwerks zu kontrollieren.

Projektleiter: Austausch der Seile ein Dreivierteljahr lang geplant

Sollte etwas schiefgehen, wären mehrere hunderttausend Euro und ein Dreivierteljahr Planungszeit verloren. Die Vorbereitung sei fordernd gewesen, erzählt Wübbels, weil allein die Seilwinde mit dem neuen Seil rund 47 Tonnen gewogen habe. "Das mussten wir mit einem Autokran runterhieven", so der Projektleiter. So ein Unterfangen bei laufendem Betrieb der Seilbahn bedeutete Überstunden am Abend für das Team um Wübbels.

Am späten Vormittag hört Wübbels den erleichterten Funkspruch: Das Hilfslaufwerk mit dem neuen Seil im Gepäck hat die Stahlsäule ohne Probleme passiert. Auch den weiteren Weg bis zur Bergstation auf der Zugspitze legt es problemlos zurück. Christopher Wübbels ist erleichtert: "Es ist heute besser gelaufen, als wir uns das erhoffen konnten."

Revisionsarbeiten laufen noch weiter

In den nächsten Wochen geht es mit der Revision der Seilbahn Zugspitze noch weiter: Das zweite Zugseil muss ausgetauscht, die Ketten geölt und die Mitarbeiter müssen fortgebildet werden. Die erste Fahrt mit Gästen soll dann am 24. Mai erfolgen.