38 Jahre im Amt: Das sind Bayerns dienstälteste Bürgermeister

Als die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel nach 16 Jahren Amtszeit in den Ruhestand ging, sprachen viele vom Ende einer Ära. Für die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinden Geiselbach und Hausen in der Rhön sind 16 Jahre fast schon ein Wimpernschlag. Denn alle, die unter 38 Jahre alt sind, haben in diesen Orten zu ihren Lebzeiten gerade einmal einen Bürgermeister erlebt.

In Geiselbach im Landkreis Aschaffenburg steht seit 1984 der Name "Marianne Krohnen" an der Bürotür des Bürgermeisters. Eine Amtszeit, bei der sogar mancher Diktator neidisch werden dürfte. Doch Krohnen ist von ihrer Bevölkerung immer wieder gewählt worden, sieben Mal in Folge. Die CSU-Politikerin und zwei weitere Kolleginnen waren in Unterfranken die ersten Bürgermeisterinnen überhaupt.

Ihr Vorgänger wollte eigentlich ihren Ehemann ins Rennen schicken

Dabei bevorzugte Krohnens Vorgänger Kilian Köbert eigentlich ihren Ehemann Gunter für den Job. Der arbeitete jedoch für die Verwaltungsgemeinschaft und konnte dort nicht weg. "Und dieses Amt ist ja ein Ehrenamt. Insofern war das dann sehr schnell vom Tisch, dass man das als Familienvater mit drei Kindern überhaupt machen kann", sagt Marianne Krohnen heute.

Aber als Mutter von drei Kindern? "Mit drei kleinen Kindern kann man es eigentlich nicht schaffen", sagt die Bürgermeisterin. Das habe damals nur geklappt, weil sie von ihren Eltern unterstützt worden sei. Heute sei die Vereinbarkeit von Familie und Amt dank Ganztagsbetreuungen besser zu stemmen. Sie habe es den Menschen nie übel genommen, dass manche im Ort ihr das Amt damals nicht zutrauten. Krohnen kommt aus der Verwaltung und musste sich nicht lange einarbeiten.

Digitalisierung für Kommunen große Herausforderung

Die Digitalisierung nennt Krohnen eine der größten Herausforderungen ihrer Amtszeit. "1984 haben wir noch mit der manuellen Schreibmaschine geschrieben und ich selber auch noch", sagt sie. Heute müsse sich die 2.000-Einwohner-Gemeinde digital aufstellen. Mindestens 30 verschiedene Verwaltungsabläufe sollen die Leute bereits digital von zuhause aus erledigen können.

Weil sich die CSU-Politikerin am liebsten ganz in Rot kleidet, ist die Bürgermeisterin im Ort schon von weitem vernehmbar. Durch den Ort zu gehen ohne einen Gesprächspartner zu finden, ist für Krohnen dagegen unmöglich. Dann geht es zum Beispiel um ihr aktuellstes Herzensprojekt, ein Mehrgenerationenhaus. Für die Gemeinde entsteht ein neuer Treffpunkt für Jung und Alt – von der Krabbelgruppe bis zum Seniorentreff.

38 Jahre im Amt und noch kein Ende in Sicht

Auch wenn Krohnen zum Ende ihrer siebten Legislaturperiode 2026 bereits 74 Jahre alt sein wird, an einen Abschied vom Amt will sie noch nicht denken. "Ich möchte da keine zeitliche Schiene ansprechen", sagt sie. Sie beschleiche schon jetzt das Gefühl, dass sie im Ruhestand nur wehmütig auf die Zeit zurückblicken würde. Anders als bei hauptamtlichen Bürgermeistern gibt es in Bayern für ehrenamtliche kein Höchst-Alter von 67 Jahren.