38-Jährige in Dingolfing vergewaltigt - Polizei sucht Zeugen

In der Bahnhofstraße in Dingolfing ist eine 38 Jahre alte Frau am Montagabend von einem Unbekannten vergewaltigt worden. Die Polizei sucht nach dem Täter und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wie es heißt, seien bislang umfangreiche Fahndungsmaßnahmen erfolglos geblieben.

Frau auf dem Nachhauseweg

Die Vergewaltigung hatte gegen 22 Uhr in der Nähe einer Aral-Tankstelle stattgefunden. Die Frau war auf dem Nachhauseweg, so die Polizei, als sie von dem Unbekannten angesprochen wurde. Er näherte sich ihr an, wollte sie küssen, was sie noch abwehren konnte. Dann zog der Mann die 38-Jährige an sich und verging sich an ihr. Wie die Polizei berichtet, wurde die Frau leicht verletzt.

Ehemann verfolgt Täter

Nach der Tat flüchtete der etwa 30-Jährige zu Fuß in Richtung Gottfrieding. Der telefonisch verständigte Ehemann konnte den Täter noch einen halben Kilometer verfolgen, bis er ihn aus den Augen verlor, heißt es.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: leicht untersetzte Figur und 175 Zentimeter groß. Er soll ungepflegte Zähne, einen Bart, dunkle braune Haare und braune Augen haben. Der Mann roch nach Alkohol und sprach mit ausländischem Akzent. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Hose und ein dunkles T-Shirt. Die Kriminalpolizei Landshut ermittelt und bittet um Hinweise unter der Nummer 0871/92520.