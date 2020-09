vor etwa einer Stunde

38-jährige Frau in Wolnzach mit Messer getötet

In Wolnzach im Landkreis Pfaffenhofen ist eine 38-Jährige in einem Mehrfamilienhaus erstochen worden. Nach Angaben der Polizei ereignete sich die Tat wohl am Mittwochvormittag. Ein 40-jähriger Mann wurde festgenommen.