379 Prozent höhere Gas-Kosten: Bäckersterben dennoch kein Thema

Sebastian Groß wischt seinen Backofen mit der sogenannten Bäckerfahne aus, einem Stock an dem ein feuchtes Handtuch hängt. Seit Mitternacht stand er in seiner Kulmbacher Backstube, jetzt, gegen Mittag, geht es auf den Feierabend zu. Bäckermeister Groß führt in zweiter Generation das Stammhaus mit drei Filialen in Kulmbach und Presseck.

Für sein Angebot benutzt er zwei mit Gas betriebene Öfen, einen elektrischen und einen Holzofen. Die neue Gasrechnung ist 379 Prozent höher ausgefallen. Wo er vorher 680 Euro im Monat zahlte, sind es jetzt 2.500 Euro. Ein ziemlicher Hammer. Er backe keine kleineren Brötchen, müsse aber die Kosten an die Kunden weitergeben. Ein Brötchen kostet nun 45 Cent, vor der Energiekrise waren es 39 Cent. Noch sei keine Kundschaft weggeblieben, meint Groß, er erfahre viel Verständnis.

Keine temporäre Schließung trotz "irrer" Preisentwicklung

Auch der Bayreuther Bäckermeister Thomas Zimmer, der die alteingesessene Bäckerei Lang führt, bestätigt die Kundentreue. Auch er hat mit den erhöhten Energiekosten zu kämpfen. Für den Betrieb seines elektrischen Backofens, der im letzten Jahr 60.000 Kilowattstunden verbrauchte, muss er jetzt 9.000 Euro Mehrkosten zahlen. Zimmer findet das "irre". Folglich will er sein Sortiment verkleinern.

Eine zeitweise Schließung der Bäckerei kommt für ihn, wie auch für seinen Kulmbacher Kollegen Sebastian Groß, nicht in Frage. Sie hätten während der Corona-Pandemie die Menschen mit Brot versorgt, das wollen sie auch während der Zeit der hochpreisigen Energie nicht aufgeben.

Außerdem fühlen sie sich verantwortlich für ihr Personal - das sie unbedingt behalten wollen. Sind die Fachkräfte erst einmal weg, sei es schwierig wieder gute Leute zu finden. Bei Groß in der Kulmbacher Bäckerei Grünwehrbeck fängt in den nächsten Tagen ein zweiter Auszubildender in der Backstube an.

Auch Mehl und Butter sind deutlich teurer

In diesen Zeiten versuchen wohl alle Bäckereien und Betriebe, Energie zu sparen. Die Öfen laufen nur, wenn sie auch wirklich gebraucht werden und auch nur dann, wenn sie vollgepackt sind. Unnötige Energiefresser werden abgeschaltet. Sebastian Groß hat schon vor der Energiekrise umgerüstet. In seiner Backstube und dem Laden brennen LED-Lampen, auf dem Dach erzeugt eine Solaranlage Strom.

Doch es sind nicht nur die Energiepreise – auch die Rohstoffpreise sind gestiegen. Mehl kostet zwischen 60 und 70 Prozent mehr, Butterfett ist beispielsweise doppelt so teuer. Die Handwerksbetriebe rechnen mit geringeren Gewinnen. Aber das sei schon okay so, meint Groß.

Kleine Bäcker sehen sich im Vorteil

Härter als die kleinen Betriebe treffe es die mittleren und größeren Bäcker mit zahlreichen Filialen, berichtet Ralf Groß, Obermeister der Kulmbacher Bäckerinnung. Die müssten das Ausliefern, die Fahrer, Fahrzeuge und Kraftstoffe bezahlen. Und natürlich hätten sie auch größere Ausgaben für die Energie. Ein kleiner Handwerksbäcker ohne Filialen müsse nicht ausliefern. Und wenn doch, dann mache es der Bäcker meist selbst. Ralf Groß setzt sich selbst ans Steuer und fährt seine Backwaren nach Presseck.

Betriebe helfen sich untereinander

Immerhin halte die Kulmbacher Innung zusammen. Ginge es einem Betrieb mal schlechter, dann würden die anderen Bäcker Aufträge umschichten, damit der Betrieb nicht aufgeben müsse, berichtet Obermeister Groß. Diejenigen, die jetzt ihre Läden schließen müssten, seien wohl schon vorher am Limit gewesen, vermutet er. Da sei keine Substanz mehr da.

Allerdings ist Groß zuversichtlich, dass es kein Bäckersterben geben werde. Bei der Handwerkskammer Oberfranken fordern sie dennoch Hilfen für die Bäcker. Alle bisherigen Hilfsmaßnahmen für Industrie und Privatpersonen seien zu Recht erfolgt, doch jetzt müssten auch Handwerksbetriebe wie die Bäcker gezielt Förderungen erhalten, fordert Geschäftsführer Bernd Sauer.

Bäcker wollen privat zurückstecken

Die beiden Bäckermeister Sebastian Groß und Thomas Zimmer blicken einigermaßen gelassen in die Zukunft. Bleiben die Kunden treu und die Energie- und Rohstoffkosten einigermaßen beherrschbar, werden sie ihre Bäckereien nicht schließen. Sie werden stattdessen privat ein paar kleinere Brötchen backen. Aber auch diese Zeit werde vorübergehen.