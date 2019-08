37-Jährige aus Neumarkt spurlos verschwunden

Das Polizeipräsidium Oberpfalz sucht öffentlich nach der 37 Jahre alten Portugiesin Ines Isabell Patricio Vieira Dias aus Neumarkt in der Oberpfalz. Sie ist seit Ende Mai spurlos verschwunden.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die 37-Jährige hatte sich am 30. Mai in ein Neumarkter Krankenhaus in der Nürnberger Straße in ärztliche Behandlung begeben. Zwischen 20 und 21 Uhr verließ sie das Krankenhaus wieder. Zu dem Zeitpunkt wurde sie auch vom Krankenhauspersonal zuletzt gesehen. Seither fehlt von ihr jede Spur.

"Die bisherigen umfangreichen kriminalpolizeilichen Maßnahmen ergaben keinerlei Hinweise auf den Aufenthaltsort der Gesuchten." Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz

Daher bitten die Ermittler um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die Vermisste ist 167 Zentimeter groß und schlank und lebte bis zu ihrem Verschwinden in Neumarkt in der Oberpfalz. Wer Angaben zum Aufenthaltsort der Gesuchten machen kann, soll sich bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg melden: 0941/ 506-2888.