Gericht muss über 365-Euro-Ticket in Nürnberg entscheiden

Das war zu erwarten: Der Nürnberger Stadtrat hat einen Bürgerentscheid zum 365-Euro-Ticket mit großer Mehrheit abgelehnt. Schon Ende März gab es einen entsprechenden Beschluss gegen das Ticket. Nur sieben der 70 Räte stimmten dafür. Nach Einschätzung des städtischen Rechtsamts ist der Bürgerentscheid rechtlich nicht zulässig. Das sehen die Initiatoren des Bürgerbegehrens naturgemäß anders. Ihre Rechtsanwältin Adelheid Rupp hat angekündigt, die Klage im Lauf der kommenden Woche beim Verwaltungsgericht einzureichen.

Nutzen des Tickets steht in Frage

In der teilweise hitzigen Debatte während der Sondersitzung des Stadtrats geht es vor allem darum, ob der Bürgerentscheid rechtlich zulässig ist. Die Stadtverwaltung argumentiert, dass der Entscheid ihre finanzielle Handlungsfähigkeit extrem einschränken würde. Gleichzeitig sei der Nutzen des 365-Euro-Tickets überschaubar. Laut Gemeindeordnung sei es nicht erlaubt, die Bürger über derart einschneidende Fragen abstimmen zu lassen, die einer wirtschaftlichen und sparsamen Haushaltsführung widersprechen.

Eiserner Sparkurs als Konsequenz

Kämmerer Harald Riedel (SPD) macht das in der Sitzung mit einigen Zahlen deutlich. Die Forderung der Initiative würde die Stadt im kommenden Jahr mit 35,6 Millionen Euro zusätzlich belasten. Damit würde sich das Loch im Haushalt auf 63 Millionen Euro vergrößern. Die finanzielle Lage der Stadt ist schon jetzt dramatisch. Um diese Summe an anderer Stelle einzusparen, müssten nach Riedels Worten rund 850 Stellen gestrichen werden. "Das wäre beispielsweise der komplette Kulturbereich mit 600 Stellen, die Wirtschaftsförderung mit 50 Stellen. Und außerdem müssten fast alle freiwilligen Zuschüsse der Stadt für Kultur, Freizeit, Bildung und Kinder wegfallen."

Klage über umstrittene Studie

Ein Horrorszenario, dem aus Sicht der Stadtverwaltung ein vergleichbar geringer Nutzen entgegensteht. Eine Studie hat ergeben, dass das 365-Euro-Ticket lediglich rund 3.300 zusätzliche Kunden im öffentlichen Nahverkehr bringe. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens glauben dieser Studie nicht. Sie kritisieren, dass nur das Ergebnis der Untersuchung, aber nicht die Daten und die Herangehensweise der Verkehrsforscher veröffentlicht wurde.

Höhere Gebühren, höhere Steuern

Stadtrat Titus Schüller von der Partei "Die Linke" greift dann die Argumentation des Kämmerers an. Er habe nur auf die Ausgaben geschaut. Jedoch nicht darauf, wie die Stadt mehr Einnahmen zur Finanzierung des Tickets erzielen könnte. Sein Vorschlag: mehr gebührenpflichtige Parkplätze in der ganzen Stadt, höhere Parkgebühren und eine Erhöhung der Gewerbesteuer. Denn auch die Wirtschaft müsse sich an der Finanzierung beteiligen.

Königs Vorgänger Maly hatte keine Bedenken

Adelheid Rupp ist die Anwältin der Initiative. Aus ihrer Sicht gibt es keine juristischen Gründe gegen die Zulässigkeit des Bürgerentscheids. Sie verweist darauf, dass ja schon einmal Unterschriften für ein 365-Euro-Ticket gesammelt wurden. Damals hat die Stadtverwaltung noch unter Ulrich Maly (SPD), dem Vorgänger amtierenden Oberbürgermeisters Marcus König (CSU), keine Bedenken gegen die Zulässigkeit gehabt. "Ich werde jetzt die Klage schreiben und im Lauf der kommenden Woche beim Verwaltungsgericht einreichen", sagt sie nach der Stadtratssitzung.

OB König sieht dem gelassen entgegen. Die Argumentation des städtischen Rechtsamts sei schlüssig. Die Fragestellung der Initiative entspreche nicht den Vorgaben für einen Bürgerentscheid. Jetzt liegt der Ball also bei der Justiz.

Landräte sehen Verkehrsverbund in Gefahr

Im Vorfeld der Sitzung war ein Brief der Landräte aus dem Nürnberger Umland bekannt geworden. Ihre Landkreise gehören alle zum Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN). Sie warnen in dem Schreiben die Stadt, ein 365-Euro-Ticket als Insellösung für Nürnberg einzuführen. "Wir hoffen, dass die Stadt Nürnberg nicht durch einen Alleingang ein Auseinanderbrechen in Gang setzt, der die Zukunft unseres Verbundes gefährdet", heißt es in dem Schreiben. Der VGN hat sich schon gegen das Billig-Ticket entschieden.