365-Euro-Ticket für Schüler und Azubis aus Bayreuth

Bayreuth bekommt ein 365 Euro-Ticket für Schüler und Auszubildende im Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN) zum kommenden Ausbildungsjahr 2020/21. Das hat der Ferienausschuss des Bayreuther Stadtrats am Mittwoch (29.04.20) ohne Gegenstimmen beschlossen. Der Freistaat investiert bayernweit 40 Millionen Euro in den ÖPNV. Für Bayreuth heißt das: Künftig müssen jährlich ein Drittel der Kosten für das Ticket in den Haushalt eingestellt werden, konkret handelt es sich hierbei in diesem Jahr um 54.000 Euro.

Zunächst wird Planschbecken des Altstadtbad saniert

Eine rasche und kostengünstige Sanierung wünschen sich die Stadträte für das kostenlose Altstadtbad. Die provisorische Instandsetzung des sanierungsbedürftigen Bades ist bereits in Arbeit. Vorerst soll für 23.000 Euro das Kinderplanschbecken provisorisch saniert werden, so Baureferentin Urte Kelm. Damit zumindest die kleinen Kinder eine Spiel-und Bademöglichkeit bekommen. Durch die Corona-Krise sei derzeit aber nicht absehbar, ob das Bad in dieser Saison überhaupt noch genutzt werden könne.

Edelstahlauskleidung für das große Schwimmbecken

Nach der Sommerpause soll die Sanierung des großen Beckens mit einer Edelstahlauskleidung besprochen werden. Aufgekommen ist zwischenzeitlich auch die Idee eines Altstadtbad-Vereins. Er soll in den kommenden zwei Wochen gegründet werden, so Stadtrat Wolfgang Gruber (FDP/DU). Das Konzept des Vereins stehe bereits und könnte Ende August vorgelegt werden, so Gruber. Im Herbst soll der Stadtrat dann über das Konzept entscheiden.

Neubau des Altstadtbads vorgeschlagen

Das Altstadtbad ist über 45 Jahre alt und marode. Im vergangenen Jahr musste das Bad wegen technischer Defekte immer wieder für einige Tage schließen. Mitten in den Sommerferien wurde die Badesaison schließlich vorzeitig beendet. Im Dezember 2019 hieß es aus dem Rathaus, das kostenlose Freibad in seiner bisherigen Form sei nicht mehr zu retten. Es müsse zumindest teilweise abgerissen und neu gebaut werden.

Stadtarchiv soll einen Neubau bekommen

Auch das Stadtarchiv war ein Thema auf der Sitzung des Ferienausschusses. Das Archiv bekommt ein neues Domizil in St. Georgen. Der Vorentwurf wurde den Stadträten vorgestellt. Auf dem Grundstück der Leer‘schen Villa in der Bernecker Straße soll ein zweigeschossiger Neubau entstehen. Die Villa war früher ein Waisenhaus. Künftig sollen im Stadtarchiv die Verwaltung, ein Lesesaal und ein Seminarraum untergebracht werden.

Wohngebäude statt Diskothek

Auch über die ehemalige Bayreuther Diskothek "Rosenau" diskutierten die Stadträte. Nach einem Brand war das Gebäude ein "irreparabler Totalschaden", so der berufsmäßige Stadtrat Ulrich Pfeifer. Die "Rosenau" musste komplett abgerissen werden. Die Grundstückseigentümer planen auf der freien Fläche die Errichtung eines Wohn-und Gewerbegebäude mit Parkgeschoss.

Keine Disko mehr in der Innenstadt

Der Tanzsaal der "Rosenau" ist vor fast drei Jahren abgebrannt. Seitdem war immer wieder im Gespräch, die Diskothek in der Innenstadt wieder aufzubauen. Das sei wirtschaftlich aber nicht darstellbar, so Pfeiffer. Der Widerstand der Nachbarschaft war zudem groß.

Bauarbeiten für Friedrichsforum laufen nach Plan

Thema des Ferienausschusses waren auch Sanierung, Umbau und Erweiterung der ehemaligen Stadthalle in das Friedrichsforum. Laut Situationsbericht bleibt die Kostenprognose bei 85 Millionen Euro. Alle Arbeiten vor Ort laufen trotz Corona-Krise nach Plan, hieß es in der Sitzung. Fertiggestellt werden soll das Großprojekt der Stadt in zwei Jahren.

Letzte Sitzung unter Oberbürgermeisterin Merk-Erbe

Der Ferienausschuss war die letzte Sitzung des Stadtrates unter Leitung von Bayreuths Oberbürgermeisterin Brigitte Merk-Erbe (Bayreuther Gemeinschaft). In der Stichwahl unterlag sie Thomas Ebersberger von der CSU, der künftig an der Spitze des Rathauses stehen wird.