18.08.2021, 05:56 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

365-Euro-Ticket am Bayerischen Untermain: Bürgerbegehren starten

Die Bürgerinitiative "Bürgerbegehren 365-Euro-Ticket am Untermain" sammelt Unterschriften für die Einführung dieser Jahreskarte am Untermain. Ziel ist es, dass Schüler, Studenten und Auszubildende ab Januar 2023 in den Genuss des Tickets kommen.