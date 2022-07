365-Euro-Studierenden-Ticket: Münchner Stadtrat gibt nicht auf

Es klingt simpel: Pro Tag einen Euro zahlen und dann mit Bahn und Bus fahren, so oft man will. Für Auszubildende gibt es das 365-Euro Ticket bereits seit 2020 in München. Für Studenten will die Stadt zusammen mit den Partnerlandkreisen im Münchner Verkehrs- und Tarifverbund (MVV) auch so ein Ticket ermöglichen und zwar schon 2023. Doch nun hat der Freistaat seine Finanzierung zurückgezogen. Im Münchner Rathaus war darüber besonders eine Fraktion überrascht.

Offener Brief an die Staatsregierung

Auf der Zuschauertribüne im großen Sitzungssaal des Münchner Rathauses saßen heute auch einige Studenten. Deren Interesse galt aber weniger der Stadtpolitik an sich, sondern eher dem offenen Brief, den die Studierendenvertretungen zusammen mit dem Kreisjugendring und dem Münchner Stadtrat an die Staatsregierung geschickt hatten.

Annahme: Freistaat zahlt zwei Drittel

Bisher waren die Vertreter der Studierenden, der Kreisjungendring sowie die Stadt München in den Verhandlungen mit dem Freistaat davon ausgegangen, dass dieser ein 365-Euro Ticket zu zwei Drittel mitfinanziert. Das restliche Drittel hätten im Fall von München die Gesellschafter des MVV, sprich die teilnehmenden Landkreise sowie die Stadt tragen müssen. Doch an diese Finanzierungszusage kann sich der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter nun nicht erinnern.

Münchner Rathaus-CSU: Zusage gab es doch

Über diese Erinnerungslücke war dann heute auch die Münchner Rathaus CSU überrascht. Deren Vorsitzender Manuel Pretzl sagte im Mobilitätsausschuss des Stadtrates, dass es sehr wohl eine Finanzierungszusage in Höhe von zwei Drittel der Kosten für das 365-Euro-Ticket für Studierende gegeben habe, nämlich von Bernreiters Vorgängerin Kerstin Schreyer.

Freistaat widerspricht Annahmen über Finanzierung

Doch obwohl der bayerische Ministerpräsident Markus Söder aktuell ein bundesweites 365-Euro-Ticket fordert, heißt es aus dem bayerischen Verkehrsministerium, man wolle erst einmal das bayerische 365-Euro-Ticket für Auszubildende und Schüler evaluieren. Bis diese Bewertung durchgeführt wird, dauert es aber noch. Erst ab dem Winter 2023/2024 soll das Kosten/Nutzenverhältnis untersucht werden. Danach könne man weitersehen, so das Verkehrsministerium. Eine frühere Evaluation bringe angesichts der verzerrenden Effekte durch die Corona-Pandemie nichts.

Außerdem müsse der Bund erst einmal Zuschüsse bewilligen. Grundsätzlich widerspricht das bayerische Verkehrsministerium Aussagen, wonach es eine zugesagte Finanzierungsquote an den MVV gegeben habe.

Stadt München will sich weiter einsetzen

Alle Fraktionen des Münchner Stadtrates stimmten dafür, dass sich die Stadt weiterhin beim Freistaat für die Finanzierung eines 365-Euro-Tickets einsetzt. Außerdem will die Rathaus-CSU ihre Verbindungen in den Landtag nutzen, um ebenfalls Druck zu machen. Das bayerische Verkehrsministerium sieht die Möglichkeit für ein 365-Euro-Ticket für Studenten erst nach der Evaluation des Auszubildenden Tickets. Das wäre dann ab 2025 – immerhin die zweite Stammstrecke dauert noch länger.