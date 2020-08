17.08.2020, 09:41 Uhr

36 Jahre alter Motorradfahrer stirbt bei Unfall nahe Chieming

Bei einem Verkehrsunfall in Oberbayern ist am Sonntagabend ein 36 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der Mann starb nach Angaben der Polizei noch am Unfallort. Der Unfall ereignete sich bei Chieming im Landkreis Traunstein.