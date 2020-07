350.000 Anträge auf Pflegebonus - Hälfte bisher ausgezahlt

350.000 Pflegekräfte in Bayern haben einen Antrag auf den so genannten Pflegebonus gestellt. Den hatte die bayerische Staatsregierung im April angekündigt, um in der Corona-Krise besonders gefragte Arbeiter zu belohnen. Bis Ende Juni konnte der Bonus beantragt werden.

Bearbeitet wurden bisher rund die Hälfte der Anträge, genauer gesagt 181.000, wie die bayerische Gesundheitsministerin Melanie Huml mitteilte. Boni im Gesamtumfang von 80 Millionen Euro wurden demnach bisher ausgezahlt.

Pflegebonus von Arbeitszeit abhängig

Pro Pflege- oder Rettungskraft sind 300 bis 500 Euro vorgesehen. 500 Euro erhält jeder oder jede, die mehr als 25 Stunden pro Woche im entsprechenden Beruf arbeitet. Wer weniger arbeitet, erhält die 300 Euro.

Anspruch haben unter anderem Pflegerinnen und Pfleger in Krankenhäusern, Rehabilitationskliniken, stationären Senioren-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie ambulanten Pflegediensten den Bonus beantragen. Berechtigt waren aber auch Rettungssanitäter, Rettungsassistenten, Notfallsanitäter und nichtärztliche Einsatzkräfte im Rettungsdienst.

Ärger um Regelung für Pflegebonus

Ganz reibungslos verlief die Antragsphase und bisherige Auszahlung des Bonus nicht. So gab es im April zunächst einige Verwirrung und Ärger darum, für welche Mitarbeiter von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen die finanzielle Anerkennung wirklich vorgesehen war. Auch die Antragsformalitäten sorgten zwischenzeitlich für Unmut. Seit Ende Juni ist die Antragsfrist nun abgelaufen.