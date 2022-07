35-Jährige gerät betrunken in Gegenverkehr: Mann schwer verletzt

Bei einem Unfall bei Ebermannstadt im Landkreis Forchheim hat es am Donnerstag zwei Verletzte gegeben. Nach Angaben der Polizei war die Ursache für den Frontalzusammenstoß übermäßiger Alkoholkonsum einer Autofahrerin.

Unfall bei Ebermannstadt: Fahrerin alkoholisiert

Demnach habe eine 35 Jahre alte Autofahrerin mit 1,8 Promille am Steuer ihres Autos gesessen, als sie in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geriet. Dabei sei sie frontal in einen entgegenkommenden Pkw gefahren. Durch die Wucht des Unfalls wurde der Autofahrer des anderen Wagens in seinem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr musste den schwer verletzten Mann aus seinem Pkw befreien. Er wurde dann in ein Klinikum in Nürnberg gebracht.

Polizei ermittelt gegen Unfallfahrerin

Die Unfallverursacherin verletzte sich nur leicht. Im einem Klinikum wurde bei ihr eine Blutentnahme durchgeführt. Außerdem stellten Beamte ihren Führerschein sicher. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden auch beide Fahrzeuge sichergestellt und ein Gutachter herangezogen.

Der Gesamtschaden beträgt rund 23.000 Euro. An beiden Autos entstand ein Totalschaden. Die Polizei ermittelt gegen die Unfallfahrerin wegen Straßenverkehrsgefährdung.