35 Feuerwehreinsätze wegen Starkregens und Hagel

Ein Gewitter begleitet von Starkregen und Hagel ist am Montag über Ostbayern hinweggezogen. Wie die Polizei mitteilt, war vor allem der Großraum Regensburg betroffen: Hier musste die Feuerwehr 35 Mal ausrücken, meist im Stadtgebiet Regensburg.

Wasser drückt Gullydeckel hoch

Die Einsatzkräfte beseitigten umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste und umgewehte Bauzäune. In einigen Fällen wurden Gullydeckel durch die Wassermassen nach oben gedrückt. Im benachbarten Neutraubling (Lkr. Regensburg) schlug der Blitz in ein Reihenhaus ein. Ein Brand ist dabei aber nicht entstanden, so die Polizei.

Vollgelaufene Keller in Niederbayern

In Niederbayern war das Unwetter schwächer: Im Landkreis Kelheim wurden einige Felder und Straßen überschwemmt. Außerdem entfernte die Feuerwehr Äste von Straßen. Einige Keller liefen voll.

Verletzt wurde laut Polizei niemand bei dem Unwetter.