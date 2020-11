35 Coronafälle in Seniorenheim in Frontenhausen

In einem Seniorenheim in Frontenhausen im Landkreis Dingolfing-Landau sind 27 von 91 Bewohnern mit dem Coronavirus infiziert. Das hat eine Reihenuntersuchung am Montag ergeben. Von den ebenfalls 91 Beschäftigten wurden laut Landratsamt acht positiv getestet. Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und der Regierung von Niederbayern stehen in engem Kontakt mit der Heimleitung.

Bis auf Weiteres keine Besuche möglich

Der Betrieb des Seniorenheims sei sichergestellt, die Bewohner würden weiterhin bestmöglich versorgt. Die Hygiene- und Schutzkonzepte werden laut Landratsamt eingehalten. Aufgrund der aktuellen Situation sind in dieser Einrichtung bis auf Weiteres keine Besuche möglich. Es wurde aber ein Hol- und Bringdienst eingerichtet, damit die Bewohner ohne direkten Kontakt mit den Angehörigen mit persönlichen Dingen versorgt werden können.

Drei Bewohner zur stationären Behandlung im Krankenhaus

Laut Einrichtungsleitung geht es den meisten Bewohnern gut. Von den insgesamt 27 Positiv-Getesteten zeigen aktuell nur wenige Corona-typische Symptome. Drei befinden sich wegen der Corona-Infektion mit entsprechend stark ausgeprägten Symptomen in stationärer Behandlung im Krankenhaus.

"Das sind traurige Nachrichten. Ich wünsche allen Betroffenen schnelle Genesung und hoffe, dass wir von weiteren größeren Ausbrüchen verschont bleiben." Werner Bumeder (CSU), Landrat Dingolfing-Landau

Bumeder: Kontakte auf ein Minimum reduzieren

Dazu sei es unbedingt notwendig, die Kontakte auf ein Minimum zu beschränken: "Wir stellen im Zuge der Kontaktermittlungen und den damit verbundenen Testungen immer wieder fest, dass sich das Virus im privaten Bereich immer noch stark verbreitet." Landrat Bumeder appelliert an alle Bürgerinnen und Bürger, die aktuelle Situation sehr ernst zu nehmen und sich an die gültigen Regeln zu halten. Auch in den Kliniken werden laut Landratsamt immer mehr Covid-19-Patienten behandelt. Das bestätigt auch das Donauisar-Klinikum: Die Zahlen der Infizierten seien innerhalb kürzester Zeit sprunghaft gestiegen.

Geplante OPs müssen möglicherweise verschoben werden

Am Klinikstandort Dingolfing werden zwar Covid-Patienten stationär behandelt, allerdings nicht auf der Intensivstation. Wenn sich ihr Zustand verschlechtert und sie eine Behandlung auf der Intensivstation benötigen, müssen sie von Dingolfing nach Deggendorf verlegt werden. Landrat Bumeder steht in engem Kontakt zur Klinikleitung und weiß: "Wir sind leider kurz davor, geplante OPs verschieben zu müssen."

Zahlreiche neue Coronafälle im Landkreis

Über das Wochenende hat das Gesundheitsamt im Landkreis zahlreiche neue Corona-Fälle festgestellt: Am Freitag wurden 30 Neuinfektionen registriert, am Samstag 43 und am Sonntag 19. Insgesamt sind im Landkreis Dingolfing-Landau aktuell 190 aktive Fälle bekannt (Stand: 16. November, 8 Uhr). Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit dem Coronavirus stehen, hat sich im Laufe des heutigen Tages auf 14 erhöht. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Dingolfing-Landau liegt laut Robert-Koch-Institut aktuell bei 195,5 (Stand: 16. November, 0 Uhr).

Hygienemaßnahmen wirken

Gute Nachrichten dagegen sind laut Behörde von den Schulen im Landkreis zu vermelden. Aktuell befänden sich zwar acht Klassen in Quarantäne. Es handele sich aber bislang ausschließlich um Einzelfälle. Die Erfahrungen der vergangenen Wochen zeige, dass sich das Virus innerhalb der Klassen in aller Regel nicht weiterverbreite. "Das heißt, dass die geltenden Hygienemaßnahmen wirken und die Konzepte vorbildlich umgesetzt werden", sagt Landrat Werner Bumeder. "Dafür danke ich den Lehrern, den Schülern und nicht zuletzt den Schulleitern sehr herzlich."