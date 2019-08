340.000 Kinder haben bisher bayerisches Familiengeld erhalten

Seit einem Jahr gibt es in Bayern das - teils umstrittene - Familiengeld. In dieser Zeit haben circa 340.000 Kindern die finanzielle Unterstützung erhalten, gab das bayerische Sozialministerium am Mittwoch bekannt. Ministerin Kerstin Schreyer (CSU) nannte das Familiengeld einen "großen Erfolg“, der "echte Wahlfreiheit schaffe“.

Familiengeld als Ersatz für gekipptes Betreuungsgeld

Das Familiengeld wird in Bayern für Kinder im zweiten und dritten Lebensjahr gezahlt. Die Eltern erhalten 250 Euro pro Monat und Kind im zweiten und dritten Lebensjahr des Kindes. Ab dem dritten Kind gibt es sogar 300 Euro.

Es wird unabhängig vom Einkommen und der Erwerbstätigkeit der Eltern und auch unabhängig von der Art der Kinderbetreuung gezahlt. Das bayerische Familiengeld wurde von der Staatsregierung als Ersatz für das vom Bundesverfassungsgericht gekippte bundesweite Betreuungsgeld eingeführt.

Familiengeld löste Konflikt zwischen Berlin und Bayern aus

Um das Familiengeld war in den vergangenen Monaten heftig gestritten worden. Zunächst war unklar, ob die Leistung auch Empfängern von Hartz-IV-Leistungen zusteht. Monatelang schwelte ein Konflikt zwischen Bayern und Berlin, weil das Sozialministerium des Bundes das Familiengeld auf die Hartz-IV-Leistungen anrechnen wollte.

Der Bayerische Landtag lehnte das ab und änderte deshalb im Mai sein Familiengeldgesetz. Dort steht nun, dass das Familiengeld zum Zweck einer "förderlichen frühkindlichen Betreuung des Kindes" ausgezahlt wird. Damit ist es seitdem "anrechnungsfrei". Wer in Bayern bereits das Bundes-Elterngeld für das erste Lebensjahr seines Kindes beantragt habe, bekomme das Familiengeld im Anschluss automatisch.