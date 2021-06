34-Jähriger stirbt bei Passau nach Frontalzusammenstoß

In Gaißa bei Passau ist es in der Nacht auf Sonntag zu einem tödlichen Unfall gekommen, bei dem ein 34-Jähriger starb. Wie die Polizei mitteilt, kam der Mann auf Höhe der Ortschaft Gaißa aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto.

Auto des Getöteten war nicht zugelassen

Durch den Aufprall wurde der 34-Jährige so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Der Fahrer des anderen Autos wurde nur leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Laut Polizei war das Auto des 34-Jährigen nicht zugelassen. Ein Gutachter war vor Ort, um die genauen Unfallumstände zu klären.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte von Autobahnmeisterei Passau und Freiwilligen Feuerwehr die Staatsstraße bei Gaißa.