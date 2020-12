vor etwa einer Stunde

34-Jähriger mit 10.000 Euro Falschgeld und Waffe festgenommen

So viele Blüten - und das im Winter: Bundespolizisten haben am Bahnhof in Passau bei der Kontrolle eines 34-Jährigen 10.000 Euro Falschgeld und eine Waffe gefunden. Der Mann befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.