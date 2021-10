34.000 Besucher bei Festival "Highlights der Physik" in Würzburg

Etwa 34.000 Besucherinnen und Besucher haben vom 27. September bis 2. Oktober das Wissenschaftsfestival "Highlights der Physik" in Würzburg besucht. Etwa die Hälfte davon hat die Shows und Vorträge im Livestream verfolgt, so die Universität Würzburg und die Deutsche Physikalische Gesellschaft. In diesem Jahr wurden zahlreiche Veranstaltungen erstmals online angeboten.

125 Jahre Röntgenstrahlen und Physik im Alltag

Mit dem Wissenschaftsfestival wurde in diesem Jahr die Entdeckung der Röntgenstrahlen durch Wilhelm Conrad Röntgen vor 125 Jahren gefeiert. Daneben wurde unter anderem "die Bedeutung der Physik für die Bewältigung drängender Herausforderungen aufgezeigt, etwa für die Entwicklung der Corona-Impfstoffe oder für die Energiewende", so die Universität Würzburg und die Deutsch Physikalische Gesellschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Zahlreiche Angebote beim Wissenschaftsfestival in Würzburg

Beim Physikfestival gab es ein umfangreiches Programm in der Innenstadt und an der Universität der Stadt Würzburg. So haben unter anderem zahlreiche Experimente, eine interaktive Mitmach-Ausstellung, mehrere Quiz- und Wissenschaftsshows, Vortragsreihen, ein Tüftlerwettbewerb für Schülerinnen und Schüler sowie einem Science Slam stattgefunden. Das Festival ging am Samstagabend mit dem ausverkauften Vortragskonzert "James Bond im Visier der Musik" von Professor Metin Tolan in Zusammenarbeit mit den Würzburger Philharmonikern in der s.Oliver Arena zu Ende.

Nächstes Physikfestival in Regensburg geplant

Veranstalter des Festivals in Würzburg waren das Bundesministerium für Bildung und Forschung, die Deutsche Physikalische Gesellschaft und die Universität Würzburg. Das nächste Physikfestival findet im Herbst 2022 in Regensburg statt. Dabei soll vor allem die Festkörperphysik im Zentrum stehen. Die "Highlights der Physik" wurden 2001 vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft (DPG) ins Leben gerufen. Es tourt mit wechselnder Thematik von Stadt zu Stadt: Würzburg war die 20. Station.